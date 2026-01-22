Počeo sastanak Trampa i Zelenskog u Davosu

Sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog započeo je danas na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, saopštio je portaprol Zelenskog Sergej Nikiforov, prenosi Ukrinform.

Zelenski ranije danas doputovao u Švajcarsku.

Nikiforov je rekao da posjeta Zelenskog takođe uključuje govor predsjednika Ukrajine na forumu, kao i učešće na panel sjednici "Međunarodnog savjetodavnog saveta za oporavak Ukrajine".

U okviru događaja, Volodimir Zelenski će se sastati sa predstavnicima energetskih kompanija.