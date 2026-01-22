Naoružani napadač ubio tri osobe

Australijska policija izjavila je da traga za naoružanim napadačem u bijegu nakon što su tri osobe upucane i ubijene u četvrtak u malom gradiću uz jezero na istoku zemlje.

Policajci su upozorili ljude da ostanu u kućama u ruralnom gradiću Lejk Kargeligo, 450 kilometara zapadno od Sidneja.

Policija Novog Južnog Velsa izjavila je da je pronašla muškarca i ženu mrtve u vozilu nakon što je reagovala na dojave o pucnjavi u gradu kasno poslijepodne.

Ubrzo nakon toga u drugoj pucnjavi ubijena je žena i ranjen muškarac koji je, kako se navodi, u "kritičnom stanju" u bolnici.

Hronika Sin joj zario nož u vrat: Ovako je otac heroj spasio suprugu od sigurne smrti

"U ovoj fazi, policija je identifikovala počinitelja koji je još uvijek na slobodi", rekao je Endrju Holand, pomoćni povjerenik policije Novog Južnog Velsa te dodao:

"Trenutno sprovodimo veliku potragu u tom području. Molimo ljude da ostanu u kućama", rekao je Holand novinarima.

Vjeruje se da je napadač pobjegao u vozilu, rekao je Holand, a prenosi "ThePeninsulaQatar".