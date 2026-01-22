Logo
Proveo nevin 38 godina u zatvoru: Oslobodio ga DNK

Izvor:

Indeks

22.01.2026

11:28

Провео невин 38 година у затвору: Ослободио га ДНК
Foto: Unsplash

Britanac Peter Sullivan proveo je nevjerovatnih 38 godina u zatvoru zbog ubistva cvjećarke Diane Sindall, a pušten je tek nakon što su novi DNK testovi dokazali da nije bio počinilac.

Njegova priča smatra se jednom od najdužih sudskih grešaka u istoriji Velike Britanije.

Радан Остојић

Republika Srpska

Podrška Ostojiću iz Kneževa, Čelinca, Kotor Varoša i Teslića

Diane Sindall, 21-godišnja cvjećarka, brutalno je silovana i ubijena 1986. godine u Mersejsideu, a slučaj je decenijama proganjao lokalnu zajednicu. Radila je honorarno u pabu kako bi uštedjela za svoje nadolazeće vjenčanje. Tog kobnog dana, njen plavi Fiat kombi ostao je bez goriva, pa je nastavila pješke kući. Tada je napadnuta, silovana i pretučena, a njeno tijelo pronađeno je sljedećeg dana u jednoj uličici.

Obdukcija je pokazala prelom lobanje, višestruke prelome vilice, povrede grla, a pronađeni su i tragovi ugriza. Istražioci su godinama vjerovali da su pronašli počinioca i osudili Petera Sullivana, tada 30-godišnjeg lokalnog stanovnika, koji je cijelo vrijeme tvrdio da je nevin.

Tek prošle godine, novi DNK testovi pokazali su da Sullivanov DNK ne odgovara uzorcima pronađenim na mjestu zločina. Do trenutka poništenja presude, u zatvoru je proveo 38 godina.

Гренланд-21012026

Svijet

''Stav Putina o Grenlandu ne ukazuje na vanredni sastanak sa Trampom''

Policija Mersejsidea sada ponovo traga za stvarnim ubicom Diane Sindall. U saradnji s organizacijom Crimestoppers, ponudili su nagradu od 20.000 funti za svaku informaciju koja bi dovela do hapšenja i osude počinioca.

Detektivka nadzornica Rahel Vilson iz policije Mersejsidea ističe značaj novih DNK tehnologija.

"Uzorak je prikupljen od Diane na mjestu zločina 1986. godine. Sada smo identifikovali profil muškarca iz tog uzorka i možemo napredovati u istrazi", rekla je. Dodala je da je ovo postala ključna linija istrage za policiju.

"Moramo naći kome pripada ovaj DNK profil", rekla je detektivka.

Врбас

Hronika

Banjalučanka spasila sugrađanku: Suprugu i sebe htio ubaciti u Vrbas

Inače, policija priznaje da je Dianin ubica nakon gotovo 40 godina možda mrtav, ali se nadaju da ga mogu identifikovati i donijeti pravdu porodici Sindall nakon toliko decenija.

Velika Britanija

ubistvo

presuda

