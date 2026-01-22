Logo
''Stav Putina o Grenlandu ne ukazuje na vanredni sastanak sa Trampom''

Izvor:

SRNA

22.01.2026

11:20

Гренланд зима
Foto: Tanjug/AP/Evgeniy Maloletka)

Stav predsjednika Rusije Vladimira Putina o Grenlandu, koji je iznesen na sastanku Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije, ne ukazuje na vanredni sastanak sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je brifingu istakao da ne vidi bilo kakvu povezanost između pitanja Grenlanda i organizovanja vanrednog sastanka Putina i Trampa.

Полиција / Илустративна фотографија

Svijet

Detalji su jezivi: Pronađen muškarac sa Balkana koji je nestao 2003. godine

- Želim da vas podsjetim na Putinove riječi koje su izgovorene juče: "Bilo šta što se tiče Grenlanda nije naša stvar." Imamo dosta svojih problema. Moramo da zaštitimo svoje interese i da se usredsredimo na specijalnu vojnu operaciju, ekonomski razvoj, te na poboljšanje demografije i nivoa razvoja domaće elektronike - naglasio je Peskov.

Putin je na jučerašnjem sastanku Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije izjavio da se pitanje Grenlanda ne tiče Rusije, ali je podsjetio da su se slične stvari dešavale kroz istoriju.

Паре

Zanimljivosti

Sva vrata bogatstva otvaraju se za ova tri znaka: Bogatstvo stiže već od danas

On je naveo primjer naveo kako je Aljaska prodata SAD za 7,2 miliona dolara i dodao da je procjena da bi, prema današnjim cijenama i uzimajući u obzir inflaciju, Grenland mogao da košta između 200 miliona i milijardu dolara.

