Ubica do detalja opisao zločin: Ubio djevojku, tijelo danima čuvao u kući, pa ga sakrio u podrum

Stefan S. (47), koji je priznao ubistvo djevojke Džojs P. (36) nalazi se u pritvoru u Donjoj Austriji gdje čeka suđenje.

Njeno tijelo pronađeno je 13. januara u kući nakon što je Stefanov prijatelj podnio prijavu policiji i rekao da mu je on preko telefona priznao ubistvo.

Stefan je Džojs ubio 5. januara, nekoliko dana je živio u kući s njenim tijelom, a onda je odlučio da ga sakrije u podrum.

Policajci su nakon toga odjurili u kuću u kojoj se desio zločin, gdje su pronašli osumnjičenog. Stefan je odmah sarađivao sa policajcima, priznao zločin i odveo ih u podrum gdje je sakrio tijelo.

Rezultati obdukcije su pokazali da je Džojs zadavljena kanapom.

Nedjelju dana nakon jezivog zločina koji je potresao to malo mjesto, isplivali su novi detalji o Stefanu. On je od ranije poznat policiji zbog nasilnog zločina koji je počinio i ima dosije.

Stefan policiji ispričao šta se dogodilo

Tokom ispitivanja u policiji rekao je da je imao problema s alkoholom, a takođe je redovno koristio i narkotike. On je rekao da je planirao da se preda 14. januara i da to nije uradio ranije jer je želio da se pobrine za svog psa.

"Nosim teret na leđima već nedjelju dana i želio sam da se olakšam, da priznam sve. Zadavio sam je u napadu bijesa kada je ona krenula na mene nožem, a onda sam tjielo sakrio u vinski podrum", rekao je Stefan tokom ispitivanja.

Stefan i Džojs su bili u vezi nekoliko godina. Tokom pandemije korona virusa su se preselili u kuću u predgrađu, a kako on kaže tokom tog perioda počeli su svi njihovi problemi. Oboje su upali u depresiju, često su koristili alkohol i narkotike, pa im je zbog toga i veza postala toksična.

"Posljednjih šest mjeseci je bilo nepodnošljivo. Svađali smo se svakodnevno. Nekad je bilo sve u redu dva dana i onda ponovo haos. Stalno me je vrijeđala. I ona je koristila drogu", ispričao je on.

Kobnog dana, atmosfera je bila dodatno zaoštrena, pa je on odlučio da izađe napolje i prošeta psa. Kada se vratio, kako kaže, Džojs ga je napala nožem.

"Nosio sam debeli kaput, pa mi se ništa nije dogodilo. Branio sam se, oborio sam je na zemlju, obmotao sam joj konopac oko vrata i povukao svom snagom. Brzo je prestala da diše", rekao je on.

Kaže da kada je već bilo prekasno kada je shvatio da ona više ne diše. Tog dana popio je cijelu flašu votke.

"Pozvao sam majku i rekao joj da sam uradio nešto glupo. Rekao sam joj da mi je potrebna pomoć oko psa i da moram u policiju. Sada mi je laknulo što je sve gotovo. Bio sam previše slab, prava kukavica. Da mogu da vratim vrijeme, sve bih uradio drugačije", ispričao je on policiji tokom ispitivanja.