Бруталан напад на старицу (90): Ударао је песницама док није изгубила свијест, па јој отео торбу

Језиво разбојништво догодило се у понедјељак 19. јануара у поподневним часовима на Вождовцу, када је за сада непознати починилац физички напао баку и отео јој торбу са новцем.
Према првим незваничним информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, Љ. П. (90) је нападнута док се враћала кући, према информацијама које је дала у полицији, њој је непозната особа пришла са леђа и почела да је удара песницама по глави и леђима. Несрећна жена је приликом напада пала ударивши главом о тротоар и изгубила свијест.
Баки су одмах притрчали свједоци и позвали екипу Хитне помоћи која је дошла на лице мјеста и прегледала је, а љекари су јој установили лаке тјелесне повреде.
Када је дошла к себи, жена је примјетила да јој нема торбе у којој су јој била сва лична документа, телефон и новац. Одмах након прегледа упутила се у полицијску станицу да пријави разбојништво.
Она је у полицији изјавила да је у торби имала преко 200.000 динара, као и да није сигурна да ли је нападач имао информацију колико новца је имала код себе.
Полиција је одмах започела истрагу и интензивно трага за починиоцем, а у току је прегледање надзорних камера у околини, као и испитивање свједока овог језивог напада на старицу.
О свему је обавијештено и надлежно тужилаштво, а истрага је у току.
