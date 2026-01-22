Logo
Бруталан напад на старицу (90): Ударао је песницама док није изгубила свијест, па јој отео торбу

Извор:

Телеграф

22.01.2026

10:32

Коментари:

0
Фото: Танјуг

Језиво разбојништво догодило се у понедјељак 19. јануара у поподневним часовима на Вождовцу, када је за сада непознати починилац физички напао баку и отео јој торбу са новцем.

Према првим незваничним информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, Љ. П. (90) је нападнута док се враћала кући, према информацијама које је дала у полицији, њој је непозната особа пришла са леђа и почела да је удара песницама по глави и леђима. Несрећна жена је приликом напада пала ударивши главом о тротоар и изгубила свијест.

68012df49e60b policija rs

Хроника

Туча па потјера у Кнежеву: Бањалучанин након хаоса ухапшен у Травнику

Баки су одмах притрчали свједоци и позвали екипу Хитне помоћи која је дошла на лице мјеста и прегледала је, а љекари су јој установили лаке тјелесне повреде.

Када је дошла к себи, жена је примјетила да јој нема торбе у којој су јој била сва лична документа, телефон и новац. Одмах након прегледа упутила се у полицијску станицу да пријави разбојништво.

Она је у полицији изјавила да је у торби имала преко 200.000 динара, као и да није сигурна да ли је нападач имао информацију колико новца је имала код себе.

rotacija policija rs mup rs

Хроника

Тешка несрећа у БиХ: Погинуо пјешак

Полиција је одмах започела истрагу и интензивно трага за починиоцем, а у току је прегледање надзорних камера у околини, као и испитивање свједока овог језивог напада на старицу.

О свему је обавијештено и надлежно тужилаштво, а истрага је у току.

