Tramp: Pronašli smo rješenje za osam ratova, uskoro za još jedan

22.01.2026
11:39
Komentari:0
Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da očekuje da se uskoro pronađe rješenje za sukob u Ukrajini.
"Pronašli smo rješenje za osam ratova i vjerujem da uskoro dolazi za još jedan", rekao je Tramp na ceremoniji potpisivanja povelje novog Odbora za mir u Gazi na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.
Prema njegovim riječima, pronalaženje rješenja za ukrajinski sukob biće možda i najteže dosad, ali se održavaju sastanci s tim ciljem i ostvaruje se veliki napredak.
