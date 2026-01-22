Lopovi ponovo u akciji: Cijela kolekcija antikvitetnog srebra ukradena iz muzeja

Iz muzeja Zilver u gradu Doesburgu, u pokrajini Gelderland, u Holandiji, tokom noći je ukradena cijela kolekcija antikvitetnog srebra, saopštio je danas muzej.

Vrijednost ukradenih predmeta procjenjuje se na desetine hiljada evra, prenosi Omroep Gelderland.

Muzej se nalazi u crkvi Martini u Doesburgu.

Na LinkdInu muzej sebe opisuje kao najmanji muzej u najvećoj crkvi u Doesburgu.

Prema informacijama muzeja, dva muškarca su u crkvu ušla kroz ulaz u tornju oko 4.30 ujutru.

Prisilno su otvorili vrata muzeja polugom, razbili sve izložbene vitrine i ukrali cijelu kolekciju srebra.

– Trenutno smo zatvoreni. Gotovo da ništa nije ostalo. Samo je malo keramike, koja je privremeno bila izložena, ostalo neokrnjeno – rekao je Ernst Boesveld, predsjednik muzeja, za lokalnu televiziju.

Osnivač muzeja Zilver Doesburg Martin de Kleijn, kazao je to nije samo krađa srebra, već i krađa priča, zanata i istorije.

– Predmeti koje smo decenijama pažljivo sakupljali nestali su preko noći. Ovo pogađa ne samo mene lično, već i grad Doesburg – istakao je on.

Kolekcija antikvitetnog srebra potiče iz više od 20 zemalja. U njoj su se nalazili srebrni lončići za senf, kašike i predmeti iz industrije putera, sirćeta i duvana.

Među ukradenim predmetima je srebrni lončić za senf sa kašikom, posebno dizajniran za muzej.

Zilvermuseum krađu povezuje sa rastom cijene srebra, koja je u posljednjih nekoliko mjeseci naglo porasla zbog geopolitičke situacije.

Velika nesigurnost navela je investitore da preusmjere novac u plemenite metale poput zlata i srebra.