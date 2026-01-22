Lopovi ponovo u akciji: Cijela kolekcija antikvitetnog srebra ukradena iz muzeja

22.01.2026
11:48
Iz muzeja Zilver u gradu Doesburgu, u pokrajini Gelderland, u Holandiji, tokom noći je ukradena cijela kolekcija antikvitetnog srebra, saopštio je danas muzej.
Vrijednost ukradenih predmeta procjenjuje se na desetine hiljada evra, prenosi Omroep Gelderland.
Muzej se nalazi u crkvi Martini u Doesburgu.
Na LinkdInu muzej sebe opisuje kao najmanji muzej u najvećoj crkvi u Doesburgu.
Prema informacijama muzeja, dva muškarca su u crkvu ušla kroz ulaz u tornju oko 4.30 ujutru.
Prisilno su otvorili vrata muzeja polugom, razbili sve izložbene vitrine i ukrali cijelu kolekciju srebra.
– Trenutno smo zatvoreni. Gotovo da ništa nije ostalo. Samo je malo keramike, koja je privremeno bila izložena, ostalo neokrnjeno – rekao je Ernst Boesveld, predsjednik muzeja, za lokalnu televiziju.
Osnivač muzeja Zilver Doesburg Martin de Kleijn, kazao je to nije samo krađa srebra, već i krađa priča, zanata i istorije.
– Predmeti koje smo decenijama pažljivo sakupljali nestali su preko noći. Ovo pogađa ne samo mene lično, već i grad Doesburg – istakao je on.
Kolekcija antikvitetnog srebra potiče iz više od 20 zemalja. U njoj su se nalazili srebrni lončići za senf, kašike i predmeti iz industrije putera, sirćeta i duvana.
Među ukradenim predmetima je srebrni lončić za senf sa kašikom, posebno dizajniran za muzej.
Zilvermuseum krađu povezuje sa rastom cijene srebra, koja je u posljednjih nekoliko mjeseci naglo porasla zbog geopolitičke situacije.
Velika nesigurnost navela je investitore da preusmjere novac u plemenite metale poput zlata i srebra.
