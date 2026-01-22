Tramp: Pronašli smo rješenje za osam ratova, uskoro za još jedan

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da očekuje da se uskoro pronađe rješenje za sukob u Ukrajini.

"Pronašli smo rješenje za osam ratova i vjerujem da uskoro dolazi za još jedan", rekao je Tramp na ceremoniji potpisivanja povelje novog Odbora za mir u Gazi na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Prema njegovim riječima, pronalaženje rješenja za ukrajinski sukob biće možda i najteže dosad, ali se održavaju sastanci s tim ciljem i ostvaruje se veliki napredak.