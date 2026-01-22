Logo
Large banner

Tramp: Pronašli smo rješenje za osam ratova, uskoro za još jedan

22.01.2026

11:39

Komentari:

0
Трамп: Пронашли смо рјешење за осам ратова, ускоро за још један
Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da očekuje da se uskoro pronađe rješenje za sukob u Ukrajini.

"Pronašli smo rješenje za osam ratova i vjerujem da uskoro dolazi za još jedan", rekao je Tramp na ceremoniji potpisivanja povelje novog Odbora za mir u Gazi na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Prema njegovim riječima, pronalaženje rješenja za ukrajinski sukob biće možda i najteže dosad, ali se održavaju sastanci s tim ciljem i ostvaruje se veliki napredak.

Podijeli:

Tag:

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Провео невин 38 година у затвору: Ослободио га ДНК

Svijet

Proveo nevin 38 godina u zatvoru: Oslobodio ga DNK

6 h

0
Гренланд зима

Svijet

''Stav Putina o Grenlandu ne ukazuje na vanredni sastanak sa Trampom''

6 h

0
Полиција / Илустративна фотографија

Svijet

Detalji su jezivi: Pronađen muškarac sa Balkana koji je nestao 2003. godine

6 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Kremlj: Rusija će doprinijeti Trampovom Odboru za mir, ali ima zahtjev

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

55

"Gori u bikiniju": Naša pjevačica kojoj treba 9.000 evra mjesečno da "preživi", sad uživa sa milionerom

17

49

Koji je najopasniji trenutak u životu svakog čovjeka? Vladika Nikolaj o tome kada počinjemo da "klizimo"

17

47

Tompson mora da sruši dva ilegalna objekta u Čavoglavama

17

42

Vozači oprez! Zbog porasta temperature postoji opasnost od odrona

17

40

Tošić iz osvete izbacio Karleušine ljubimce iz kuće i otpustio kućne pomoćnice?!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner