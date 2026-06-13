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Požar u banjalučkom restoranu, sumnja se da je ovo uzrok

13.06.2026 17:52

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Пожар у бањалучком ресторану, сумња се да је ово узрок
Foto: Printscreen/X/Nezavisne

U restoranu "Krčma kod Malče" u Banjaluci, danas 13.juna, oko pola pet, došlo je do požara, a prema nepotvrđenim informacijama, najvjerovatnije je eksplodirala plinska boca.

Kako kažu očevici, vatrogasne jedinice su na terenu, i može se vid‌jeti jak dim koji kulja, dok se vatrogasci bore sa vatrom, pišu Nezavisne.

Još nema informacija da li je u ovom incidentu bilo povrijeđenih.

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Tagovi :

požar

Banjaluka

restoran

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