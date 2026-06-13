Požar u banjalučkom restoranu, sumnja se da je ovo uzrok

U restoranu "Krčma kod Malče" u Banjaluci, danas 13.juna, oko pola pet, došlo je do požara, a prema nepotvrđenim informacijama, najvjerovatnije je eksplodirala plinska boca.

Kako kažu očevici, vatrogasne jedinice su na terenu, i može se vid‌jeti jak dim koji kulja, dok se vatrogasci bore sa vatrom, pišu Nezavisne.

Još nema informacija da li je u ovom incidentu bilo povrijeđenih.