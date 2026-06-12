Stvarna kriza ili borba za kandidaturu?

"Ovo je dužničko ropstvo i ovo će dragi građani da vraćaju djeca nerođena, danas majke u porodilištu i one koje treba sutra ili za pola godine odu u porodilište njihova djeca su već zadužena. ... Ukupno 2 500 miliona da nas zaduže", rekao je Draško Stanivuković, predsjednik PSS-a.

Iz Ministarstva finansija Republike Srpske stigao je odgovor u kojem odbacuju optužbe gradonačelnika. Ističu da je veće zaduživanje opravdano jer je Srpska ušla u veliki investicioni ciklus vrijedan 6,6 milijardi maraka. Takođe naglašavaju da javni dug ostaje na sigurnih 33,8 odsto BDP-a, što je daleko ispod zakonske granice.

“Samo u ovoj godini iz Budžeta će biti izdvojeno 750 miliona KM za investicije širom Republike Srpske. Od ukupnih investicija koje se izdvajaju iz Budžeta Republike Srpske, 80% se odnosi na investicije u lokalne zajednice, tj. opštine i gradove Republike Srpske u kojima se rješavaju značajni infrastrukturni projekti od koristi za lokalno stanovništvo”, navode iz ministarstva finansija Republike Srpske.

Oštre osude na račun Stanivukovića stižu i iz SNSD-a, navodeći da gradonačelnik sopstveni politički poraz pokušava da prebaci na republički nivo. Zeljković je poručio da kriza postoji samo u Stanivukovićevoj računici i pozvao ga da se konačno vrati rješavanju problema u Banjaluci, od vrtića do parkinga.

"Nije slučajno što se ova tema otvara upravo sada. Nakon što je postalo jasno da put do kandidature za predsjednika Republike Srpske nije onako jednostavan kako je zamišljao, Stanivuković pokušava da proizvede utisak opšte krize i nestabilnosti. Problem je što takva kriza postoji samo u njegovoj političkoj računici, a ne u Republici Srpskoj", rekao je Bogoljub Zeljković, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

Tema kreditnih zaduženja i politička previranja ne opterećuju samo republički nivo, već se preslikava i na glavni grad Srpske. Dok jedni u gradskim kreditima vide razvojnu šansu i stabilnost, drugi upozoravaju na selektivno trošenje novca bez jasne specifikacije troškova.

“Po osnovu garancija dozvoljeno je 30%, mi imamo 11,4, 18 za kredite dugoročna zaduženja. Mi smo na oko 13, a već iza NG ćemo biti na 10,5% tako da BL ima prostora da se zaduži”, rekao je Igor Mandić, odbornik Liste za pravdu i red u Skupštini grada Banjaluka.

Ni jedan ozbiljan kapitalni projekat koji se radi unazad 6 godina, otkako je gospodin Stanivuković na čelu Banjaluke, nije urađen da nije bilo podrške Vlade, jer da nije bilo podrške Vlade, ne bi bilo ni projekta, navode u SNSD-u.