SAD pregovara o dobijanju punog pristupa Grenlandu

SAD pregovaraju o dobijanju punog pristupa Grenlandu, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp za "Foks njuz".

"O tome se zaista pregovara, o detaljima. U suštini je to pun pristup. Nema kraja, nema vremenskog ograničenja", odgovorio je Tramp na pitanje da li Vašington namjerava da kupi Grenland od Danske.

Tramp je najavio da će na Grenlandu biti stacioniran dio odbrambenog raketnog sistema "Zlatna kupola".

On je dodao da će SAD "dobiti sve što žele bez ikakvih troškova".