Muškarac optužen da je u autobusu seksualno uznemiravao maloljetnicu

Izvor:

Telegraf

22.01.2026

14:32

Komentari:

0
Мушкарац оптужен да је у аутобусу сексуално узнемиравао малољетницу
Foto: Pixabay

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnijelo je sudu optužni prijedlog protiv P.J. (68) iz Dolova, zbog sumnje da je 6. februara 2024. godine u autobusu seksualno uznemiravao maloljetnicu.

Optužnim prijedlogom mu je na teret stavljeno krivično djelo nedozvoljene polne radnje, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Најновија вијест

Hronika

Novi detalji stravične eksplozije u Drijenu kod Dervente

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom P.J. izrekne uslovnu osudu od pola godine, sa rokom provjere od dvije godine, kao i da mu izrekne mjeru bezbjednosti zabrana približavanja i komunikacije sa maloljetnom oštećenom.

Sumnja se da je on tog dana u autobusu koji se kretao na relaciji Pančevo-Vršac, preduzeo određene polne radnje prema maloljetnoj oštećenoj (17), a koje radnje su krivično djelo nedozvoljene polne radnje.

Optužnica

seksualno uznemiravanje

