Muškarac optužen da je u autobusu seksualno uznemiravao maloljetnicu

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnijelo je sudu optužni prijedlog protiv P.J. (68) iz Dolova, zbog sumnje da je 6. februara 2024. godine u autobusu seksualno uznemiravao maloljetnicu.

Optužnim prijedlogom mu je na teret stavljeno krivično djelo nedozvoljene polne radnje, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom P.J. izrekne uslovnu osudu od pola godine, sa rokom provjere od dvije godine, kao i da mu izrekne mjeru bezbjednosti zabrana približavanja i komunikacije sa maloljetnom oštećenom.

Sumnja se da je on tog dana u autobusu koji se kretao na relaciji Pančevo-Vršac, preduzeo određene polne radnje prema maloljetnoj oštećenoj (17), a koje radnje su krivično djelo nedozvoljene polne radnje.