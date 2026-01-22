Sutra bez struje više ulica u Banjaluci

Više ulica u Banjaluci u petak, 23. januara, neće imati struju.

Kako je saopšteno iz "Elektrokrajine", bez struje će biti dijelovi ulica Blagoja Parovića, Grmečka i Jovana Bijelića i to u periodu od 10 do 12.

"Od devet do 14 časova bez struje će biti dijelovi ulica Milana Radmana, Dragiše Vasića, Ravnogorska, Petra Rađenovića, Petra Preradovića i Slobodana Jovanovića", navode oni.

Takođe, od devet do 13 časova bez struje će biti dijelovi ulica Ducipolje, Vojvode Uroša Drenovića i Stojka Vranješa, kao i dio naselja Karanovac.