Sutra bez struje više ulica u Banjaluci

Više ulica u Banjaluci u petak, 23. januara, neće imati struju.
Kako je saopšteno iz "Elektrokrajine", bez struje će biti dijelovi ulica Blagoja Parovića, Grmečka i Jovana Bijelića i to u periodu od 10 do 12.
"Od devet do 14 časova bez struje će biti dijelovi ulica Milana Radmana, Dragiše Vasića, Ravnogorska, Petra Rađenovića, Petra Preradovića i Slobodana Jovanovića", navode oni.
Takođe, od devet do 13 časova bez struje će biti dijelovi ulica Ducipolje, Vojvode Uroša Drenovića i Stojka Vranješa, kao i dio naselja Karanovac.
