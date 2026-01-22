Narodni front: Banjaluka u problemima, a gradonačelnika imamo samo na slikama

Govoreći o zahtjevu Eko Toplana za povećanje cijena grijanja, Narodni front je naveo da ova priča postoji već duže vrijeme, ali da je Stanivuković potpuno ignorisao situaciju.

"Gotovo dvije godine gradske vlasti ćute o tome, a problem i dalje postoji, čak su identične ucjene preduzeća Eko toplane. U više navrata smo upozoravali i Grad i građane da će do ovoga doći, ali nije bilo nikakve reakcije. To je pokazatelj da ako o nečemu ne pričate, to ne znači da će to nestati ili da će se riješiti samo od sebe. A takav metod ignorisanja problema postala je praksa ove gradske administracije. Kad problem, koji se mogao i ranije riješiti, pogodi građane i postane ozbiljan, onda je gradonačelnik 'iznenađen', kao što je i ovim potezom Eko toplana i prebacuje na druge rješavanje tog problema, pa je to sad, po njemu, problem Skupštine", naveli su iz Narodnog fronta.

Podsjetili su da ovo nije jedini problem Grada.

"Što je najgore, problem grijanja neće biti do kraja ni riješen, a već ćemo biti zatrpani smećem, jer iz Čistoće isto traže poskupljenje usluga i prijete neodvoženjem smeća. Ruku na srce, nisu ga ni dosad redovno odvozili. Vodovod je sad već uništeno preduzeće sa akumuliranim gubitkom od 7 miliona, cijena vode povećana, a traži se dodatno povećanje, grijanje je loše, grad je užasno prljav, snijeg se čistio samo na glavnim saobraćajnicama, saobraćaj je u haosu, parkinga nema – jednom riječju Grad je potpuno nefunkcionalan, a gradonačelnika imamo samo na slikama i sve pokriva samo ispraznim marketinškim trikovima. Ovim putem ga pozivamo da se posveti poslu za koji je izabran i da se počne baviti problemima od momenta kada oni nastanu, a ne kada eskaliraju i to uglavnom preko leđa građana", zaključili su iz ove stranke.