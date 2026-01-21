Ko je kriv za hladnije radijatore u Banjaluci? Eko toplane odgovorile Gradu

Januar, minus napolju. Banjalučani se i ove zime griju kako ko zna i umije, jer se Grad i „Eko toplane" prepucavaju ko je kriv što radijatori više ne griju kao ranije. Banjalučka toplana popustila.

Iako su počeli sa restriktivnim režimom grijanja i smanjili isporuku temperature u stanovima sa 22 na 20 stepeni u toku dana stiže saopštenje. Nakon što su primili poziv od Gradske uprave poručuju, spremni smo na dijalog.

"Imajući u vidu upućeni poziv na sastanak i iskazanu spremnost da se pitanju grijanja u Banjaluci pristupi hitno i sveobuhvatno, Eko toplane su, u znak dobre volje i odgovornog odnosa prema građanima, donijele odluku da privremeno obustave primjenu odluke o restriktivnom režimu isporuke toplotne energije, do okončanja razgovora i razmatranja mogućih rješenja", saopšteno je iz "Eko toplane" Banjaluka.

Gradska uprava nije davala odgovore

Za kameru ATV-a iz Gradske nisu bili raspoloženi. Za odgovor na konkretnih 7 pitanja, po običaju, nisu bili zainteresovani. Kao odgovor dostavljeno je šturo, saopštenje koje je već bilo objavljeno na zvaničnom sajtu

"Naglašavamo da o navedenoj promjeni Grad nije bio prethodno informisan, niti je dao saglasnost za izmjenu režima grijanja.Na ovakav način postupano je suprotno važećem dogovoru Grada Banje Luke i preduzeća „Eko toplane“, a koji je primjenjivan unazad par godina, a to je da temperatura vazduha u prostorijama korisnika trba da bude 22℃ ± 1℃", navedeno je iz GU Banjaluka.

Gradonačelnika smo, ipak, sreli na terenu. Na pitanje o situaciji sa grijanjem odgovara da će u petak razgovarati sa odbornicima u skupštinskim klupama. Prije odluke toplane pozvao ih je da prestanu sa restrikcijama.

,,Očekujte sastanak u petak. Pozivam ih da od toga odustanu, da to ne rade, to nije dobro. Samo nas dodatno mogu naljutiti da budemo zatvoreni za bilo kakvu komunikaciju'', rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Skandalozno i nedopustivo. Tako raniju odluku o restrikcijama temperature vide iz skupštinske većine. Kažu da će svakako tražiti reviziju poslovanja Eko-toplane. Obratiće se i Igoru Radojčiću, jer je za vrijeme njegovog mandata donesena odluka, koja, kao što vidimo nije ugledala svjetlost dana. Donijela je još veće probleme.

,,Evo ja pozivam Eko-toplanu da kažu da li je Upravni odbor donio takvu odluku. Da li je na Upravnom odboru bio predstavnik grada i ako je bio da li je glasao za ovakvu odluku. Čini mi se Skupština grada prije 2 godine pomogla toplani oko nekih 5 miliona maraka. Skupština nikada nije dobila izvještaj gdje su te pare potrošene’’, rekao je Bogoljub Zeljković, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

Grad Banjaluka i Eko toplane se, moglo bi se reći dopisuju saopštenjima. Za to vrijeme građani se griju dodatnim grijalicama, dekama i strpljenjem koje je, čini se, na izmaku. Ko je u pravu Grad ili Toplane građanima je sve manje važno. Njima je važno samo jedno; da li će u januaru imati tople radijatore.