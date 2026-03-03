Logo
Selak najavio edukaciju pravosudnog kadra za borbu protiv korupcije

ATV

03.03.2026

22:37

Селак најавио едукацију правосудног кадра за борбу против корупције
Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak pozvao je građane da prijavljuju korupciju i poručio da se sprovode važne edukacije na osposobljavanju zaposlenih u pravosuđu u borbi sa ovim problemom.

„Republika Srpska je stvorila sve preduslove da se stane u kraj korupciji, kroz izmjene zakona, imamo poseban katalog propisa koji se tiču koruptivnih krivičnih djela. Mi smo prvi u Republici Srpskoj formirali tada Specijalno tužilaštvo, sada Posebno odjeljenje pri Republičkom tužilaštvu za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Tek sada ovo čini i Federacija BiH. Naime, oformili smo posebno odjeljenje pri Okružnom sudu u Banjaluci koje obuhvata čitavu republiku. Imamo takođe Agenciju za upravljanje oduzetom imovinom, građani mogu anonimno da prijave svaki vid korupcije i da prate u kojoj fazi se ta njihova prijava nalazi, anonimno. Na sajtovima svake institucije istaknuta je aplikacija gdje građani mogu da prijave korupciju“ rekao je Selak u emisiji ATV-a "U prvom planu".

Republika Srpska

Ministar pravde najavio aplikaciju za prijavu korupcije u javnim preduzećima

On poručuje i da društvo treba da se uključi u ovaj problem i da prijavljuje korupciju.

"Važna je edukacija i usavršavanje kadrova. Razgovarao sam sa kolegama iz Ministarstva pravde Srbije da kroz Pravosudnu akademiju Srbije i kroz Centar za edukaciju javnih tužilaca dogovorimo zajedničke programe u smislu edukacije administracije u pravosudnom sistemu Republike Srpske, ali sa posebnim osvrtom na stručne saradnike u pravosuđu. Oni ne podliježu edukaciji VSTS-a u smislu kao što to imaju sudije i tužioci. Neophodno je usavršavati ljude koji rade direktno na određenim predmetima. Korupcija je specifično krivično djelo, teško dokazivo. Važno je imati ljude koji sarađuju", rekao je Selak.

On je poručuje da u Centru za edukaciju javnih tužilaca i sudija imaju programe gdje se vrši obuka policijskih službenika, inspektora iz uprave Krim policije.

"Radimo, ne možemo preko noći. Važna je edukacija i usavršavanje samih ljudi na određenim predmetima. Imamo određene propise koje je usvajala Republika Srpska gdje i same sudije možda ne znaju da tumače određene propise. Zato je važna edukacija i tih sudija ili predsjednika sudova, šefova odjeljenja u smislu same primjene tih propisa", rekao je Selak.

Goran Selak

korupcija

