Moto Fest Banjaluka 2026: Dva dana vrhunskog rokenrola na tvrđavi Kastel

21.01.2026

10:56

Banjaluka se sprema za još jedno veliko muzičko-moto slavlje. Deveto izdanje Moto Festa Banjaluka održaće se 29. i 30. maja na dobro poznatoj i atraktivnoj lokaciji – tvrđavi Kastel.

Publiku očekuju dva dana snažnog rokenrola, energije i atmosfere po kojoj je ovaj festival postao prepoznatljiv širom regiona.

Ovogodišnje izdanje održava se pod sloganom „Feel the freedom“, koji savršeno oslikava duh Moto Festa – slobodu, strast prema motorima, muzici i životu bez kočnica.

Organizatori su za 2026. godinu pripremili izuzetno snažan lineup koji spaja različite generacije i muzičke stilove, sa jednim zajedničkim ciljem – pružiti vrhunsko koncertno iskustvo.

U petak, 29. maja, publiku očekuju nastupi bendova Zoster, Psihomodo Pop i Jelusick. Kombinacija modernog hard roka, prepoznatljivog mostarskog grouva i legendarne pank-rok energije garantuje eksplozivan početak festivala.

Subota, 30. maja, donosi još snažniju završnicu uz nastupe Parnog Valjka, Ramba Amadeusa i Familije – veče u znaku bezvremenskih hitova, emocija, satire i jedinstvene koncertne atmosfere.

Posebnu radost izaziva povratak Parnog Valjka u Banjaluku, a iz benda poručuju:

„Još pamtimo zadnji koncert u sklopu Runde 44, prošlo je već sedam godina i zato se baš veselimo ponovnom dolasku u Banja Luku!“

Moto Fest Banjaluka je tokom prethodnih osam izdanja izrastao u jedan od najznačajnijih muzičko-moto događaja u regionu, okupljajući hiljade posjetilaca, bajkere iz više zemalja i ljubitelje dobre muzike. Festival je postao prepoznatljiv po jedinstvenoj kombinaciji koncerata, druženja i urbanog spektakla u samom srcu grada.

I ove godine, osim koncerata, posjetioce očekuje bogat prateći program: moto sajam, moto defile, dnevna druženja i večernji koncertni spektakli unutar zidina Kastela, koji Moto Festu daju poseban šarm i identitet.

Moto Fest Banjaluka 2026 još jednom potvrđuje da kraj maja u gradu na Vrbasu znači samo jedno – vrhunsku muziku, miris benzina, slobodu i nezaboravnu energiju pod otvorenim nebom.

