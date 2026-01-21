Haos na ulazu u Brčko: Sudarilo se pet vozila

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na ulazu u Brčko učestvovalo je pet vozila, javljaju čitaoci InfoBijeljine.

Do nezgode je došlo oko 9 časova.

Za sada nije poznato da li je ko povrijeđen u ovom udesu, a na terenu je policija koja obavlja uviđaj.

Podsjetimo da je od jutros na pojedinim dionicama poledica pa se vozačima savjetuje oprez.

Tako je na području Pelagićeva jutros zbog poledice se desilo više saobraćajnih nezgoda. Udesi su se, prema saznanjima pomenutog portala, dogodili nakon 8 časova u mjestu Blaževac.

Vozila su, saznaje InfoBijeljina, skliznula sa kolovoza, a na terenu je policija.