Uvijek vam je hladno? To može biti znak ozbiljnog oboljenja

Izvor:
Informer
22.01.2026
10:43
Komentari:0
Ako vam je hladno dok je svima oko vas prijatno, to može biti signal da nešto nije u redu sa vašim zdravljem.
"Za žene je uobičajeno da im je hladnije, a za to je delimično "kriva" psihologija i veća osjetljivost na uslove koji mogu da doprinesu hladnoći, ali to može da bude i rezultat nekih poremećaja u organizmu poput anemije ili početka dijabetesa", kaže doktor Holi Filips.
Savjeti
Provjetravanje kuće zimi: Kako da vam toplota "ne izleti" iz prostorije
Ona navodi nekoliko razloga za takvo stanje.
"Ukoliko vam je uvijek hladno, to znači da vas muči hipotireoza, što znači da vaša štitna žlezda ne luči dovoljno hormona", objašnjava Filipsova.
Bez pravilnog rada ove žlijezde, usporava se metabolizam, a drugi simptomi ove bolesti su opadanje kose, suva koža i umor.
Nizak nivo gvožđa u krvi najčešći je razlog hroničnog osjećaja hladnoće.
Gvožđe je ključni mineral koji pomaže crvenim krvnim zrncima da prenesu kiseonik kroz tijelo, što znači da dovode toplotu i druge hranljive sastojke u svaku ćeliju organizma. Bez dovoljno gvožđa, biće vam stalno hladno.
Ako su vam stopala i ruke uvijek hladni, imate problem sa cirkulacijom, što znači da zbog određenog problema krv ne dolazi do ekstremiteta. Doktorka Filips savjetuje da provjerite srce i krvne sudove.
Hronika
Tuča pa potjera u Kneževu: Banjalučanin nakon haosa uhapšen u Travniku
Inače, na cirkulaciju loše utiče i pušenje.
Dijabetes koji se ne kontroliše može uzrokovati stanje nazvano dijabetesna nefropatija, što utiče na nerve koji su zaduženi za osjećaj u rukama i nogama, i uvijek su hladne.
Dijabetesna nefropatija razvija se postepeno, pa možete biti potpuno nesvjesni njenog postojanja. Prateći simptomi su učestalo mokrenje, osećaj umora i povećana žeđ.
(Kurir)
Savjeti
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Zdravlje
3 h0
Zdravlje
6 h0
Zdravlje
16 h0
Zdravlje
1 d0
Najnovije
Najčitanije
14
06
14
00
13
59
13
55
13
53
Trenutno na programu