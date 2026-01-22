Logo
Uvijek vam je hladno? To može biti znak ozbiljnog oboljenja

Informer

22.01.2026

10:43

Foto: Thirdman/Pexels

Ako vam je hladno dok je svima oko vas prijatno, to može biti signal da nešto nije u redu sa vašim zdravljem.

"Za žene je uobičajeno da im je hladnije, a za to je delimično "kriva" psihologija i veća osjetljivost na uslove koji mogu da doprinesu hladnoći, ali to može da bude i rezultat nekih poremećaja u organizmu poput anemije ili početka dijabetesa", kaže doktor Holi Filips.

Ona navodi nekoliko razloga za takvo stanje.

Poremećaj rada štitne žlijezde

"Ukoliko vam je uvijek hladno, to znači da vas muči hipotireoza, što znači da vaša štitna žlezda ne luči dovoljno hormona", objašnjava Filipsova.

Bez pravilnog rada ove žlijezde, usporava se metabolizam, a drugi simptomi ove bolesti su opadanje kose, suva koža i umor.

Anemija

Nizak nivo gvožđa u krvi najčešći je razlog hroničnog osjećaja hladnoće.

Gvožđe je ključni mineral koji pomaže crvenim krvnim zrncima da prenesu kiseonik kroz tijelo, što znači da dovode toplotu i druge hranljive sastojke u svaku ćeliju organizma. Bez dovoljno gvožđa, biće vam stalno hladno.

Loša cirkulacija

Ako su vam stopala i ruke uvijek hladni, imate problem sa cirkulacijom, što znači da zbog određenog problema krv ne dolazi do ekstremiteta. Doktorka Filips savjetuje da provjerite srce i krvne sudove.

Inače, na cirkulaciju loše utiče i pušenje.

Rani znak dijabetesa

Dijabetes koji se ne kontroliše može uzrokovati stanje nazvano dijabetesna nefropatija, što utiče na nerve koji su zaduženi za osjećaj u rukama i nogama, i uvijek su hladne.

Dijabetesna nefropatija razvija se postepeno, pa možete biti potpuno nesvjesni njenog postojanja. Prateći simptomi su učestalo mokrenje, osećaj umora i povećana žeđ.

(Kurir)

hladoća

Bolest

štitna žlijezda

anemija

cirkulacija

dijabetes

