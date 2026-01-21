Nova vakcina protiv raka kože smanjuje rizik od smrti za 49 odsto

Eksperimentalna vakcina protiv raka kože, razvijena u saradnji farmaceutskih kompanija Moderna i Merk, pokazuje snažne i trajne antitumorske efekte kod pacijenata sa uznapredovalim melanomom.

Petogodišnje praćenje vakcine u kliničkim ispitivanjima ukazuje na značajne koristi u preživljavanju, izveštava Euronjus.

Terapija, koja je trenutno u fazi 2 kliničkog ispitivanja, kombinuje personalizovanu mRNK tehnologiju kompanije Moderna, intismeran autogen, sa Merkovim lijekom za imunoterapiju Keytruda.

Zajedno, tretmani su smanjili rizik od ponovnog pojavljivanja raka ili smrti za 49 procenata kod pacijenata sa melanomom visokog rizika koji su podvrgnuti operaciji, u poređenju sa samo Keytruda-om.

"Nastavljamo da ulažemo u našu onkološku platformu zbog ohrabrujućih rezultata poput ovih, koji ilustruju potencijal mRNK u lečenju raka", rekao je Kajl Holen, viši potpredsednik kompanije Moderna.

Kako terapija funkcioniše

Vakcina koristi mRNK tehnologiju za treniranje imunih ćelija da prepoznaju jedinstvene markere raka, dok Kitruda blokira PD-1 proteine koje tumori koriste da se sakriju od imunih ćelija. Ovo omogućava T-ćelijama, koje igraju centralnu ulogu u imunološkom odgovoru, da efikasnije napadaju tumore.

Svijet Prelomni trenutak u globalnom povratku atomskoj energiji: Pokreću reaktor broj 6

Moderna i Merk sada čekaju rezultate treće, završne faze kliničkog ispitivanja, kako bi potvrdili koristi terapije kod većeg broja pacijenata. Nova terapija je namenjena liječenju melanoma visokog rizika, agresivnog oblika raka kože koji se može širiti čak i nakon hirurškog uklanjanja.

Raste broj oboljelih od melanoma

Melanom, najozbiljniji tip raka kože, karakteriše se nekontrolisanim rastom ćelija koje proizvode melanin. Stope melanoma su u porastu posljednjih nekoliko decenija, sa više od 330.000 novih slučajeva dijagnostikovanih širom svijeta u 2022. godini.

Moderna, Merck's skin cancer vaccine shows sustained benefit in five-year follow-up https://t.co/m50Lnb0h06 https://t.co/m50Lnb0h06 — Reuters (@Reuters) January 20, 2026

Visokorizični melanom, koji se obično javlja u trećoj i četvrtoj fazi bolesti, pogađa oko 15.700 novih pacijenata godišnje širom Evropske unije, što čini 15 procenata svih slučajeva melanoma.

Slična istraživanja

BioNTech i Roche takođe razvijaju slične mRNA vakcine za melanom visokog rizika, ali njihova ispitivanja su u ranim kliničkim fazama. Moderna i Merk takođe testiraju istu tehnologiju u ispitivanjima usmjerenim na nesitnoćelijski karcinom pluća, rak bešike i karcinom bubrežnih ćelije.