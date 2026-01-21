Maja je umrla 3 puta u zemljotresu: Bila sam živa zatrpana

Postoje trenuci u životu za koje znate da vas dijele na ono "prije" i ono "poslije". Za Maja Sebag, ti trenuci dogodili su se pod ruševinama razornog zemljotresa u Kini, dok je bila zatrpana živa, bez hrane, bez vode i sa tijelom koje je polako odustajalo.

Tamo gdje su drugi vidjeli kraj, ona kaže da je pronašla početak - u tami koja je, kako tvrdi, djelovala poznato, sigurno i nalik domu.

Maja je tada imala 44 godine i nalazila se na putovanju koje je za nju predstavljalo ispunjenje dugogodišnje liste želja. Sa prijateljicom je putovala Kinom, željeći da vidi i posljednje mjesto koje joj je nedostajalo - rezervat pandi u zabačenom dijelu zemlje. Dok su sjedile i ručale, tlo se iznenada pokrenulo. U svega nekoliko sekundi, sve se srušilo.

Planina ruševina pala je na Maju. Ostala je zarobljena, bez mogućnosti da se pomjeri, dok je oko nje vladao potpuni mrak. Kaže da je tada "umrla prvi put".

"Odjednom su se pojavila dva glasa", ispričala je kasnije. "Jedan mi je govorio da nikada neću biti spasena. Drugi mi je govorio da ću preživjeti. Moja snaga se mijenjala u zavisnosti od toga kome sam vjerovala."

Dok je slušala glas očaja, energija joj je nestajala. Kada bi se uhvatila za glas nade, osjećala je kako se u njoj ponovo nešto budi. U jednom trenutku, tvrdi da je ugledala snop svjetlosti koji ju je podizao, dok je ona očajnički molila da se vrati u svoje tijelo.

"Mali grob" i borba za dah

Uspjela je, nekako, da se izvuče ispod ruševina i ubrzo je prebačena na medicinsku pomoć. Međutim, bolnica je bila srušena, pa je improvizovani medicinski kamp postavljen na otvorenom. Maja je imala smrskanu glavu i lice, razbijenu vilicu, povrijeđen jezik, a usta i grlo bili su puni krvi.

"Rekli su mi da ne smijem da legnem", prisjetila se. "Ako zaspim - umrijeću."

Dani su prolazili bez hrane i vode. Tijelo je slabilo, a svijest se gasila, prenosi Ona.