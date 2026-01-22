Logo
Ne ignorišite ih: Ovo su simptomi nedostatka željeza u krvi

22.01.2026

22.01.2026

13:53

Умор главобоља
Foto: Pexels/Andrea Piacquadio

Često se osjećate iscrpljeno, bezvoljno, imate ubrzan puls ili vam ponestaje vazduha čak i pri najmanjem naporu? Moguće je da je riječ o manjku željeza u krvi, problemu koji posebno često pogađa žene, naročito tokom menstruacije, trudnoće ili usljed neuravnotežene prehrane.

Nedostatak željeza može dovesti do sideropenične anemije, stanja u kojem organizam nema dovoljno ovog minerala za stvaranje hemoglobina ključne supstance u crvenim krvnim stanicama koja omogućava prenos kisika do svih dijelova tijela. Može se manifestirati kroz hronični umor, vrtoglavicu, bljedilo, lomljive nokte, suhu kosu, osjećaj hladnoće, ali i ubrzan rad srca te otežano disanje. Kod djece se ponekad javlja i slab apetit.

Simptomi se često razvijaju postepeno i lako se pripisuju stresu ili umoru, zbog čega se nedostatak željeza zna zanemariti. Upravo zato je važno obratiti pažnju na signale koje tijelo šalje i reagirati na vrijeme.

Željezo unosimo hranom u dva oblika – hem željezo, koje dolazi iz namirnica životinjskog porijekla, i nehem željezo iz biljnih izvora. Iako se hem željezo lakše apsorbira, pravilnim kombiniranjem namirnica moguće je značajno poboljšati iskorištavanje oba oblika.

Crveno meso poput govedine i janjetine, piletina, riba i plodovi mora, naročito sardine, školjke i škampi, predstavljaju bogate izvore željeza. Među biljnim namirnicama posebno se ističu leća, grah, soja i tofu, kao i orašasti plodovi i sjemenke poput indijskih oraščića, pistacija i suncokretovih sjemenki. Zeleno lisnato povrće, poput špinata, kelja i blitve, suho voće kao što su marelice, smokve, grožđice i hurme te cjelovite žitarce dodatno doprinose unosu ovog važnog minerala.

Važno je znati i da određene navike mogu otežati apsorpciju željeza. Kafa i čaj, zbog sadržaja tanina, mliječni proizvodi bogati kalcijumom, kao i hrana s visokim udjelom fitata, poput sirovih mekinja i neprerađenih žitarica, mogu smanjiti njegovu iskoristivost ako se konzumiraju uz obrok.

Povećanje nivoa željeza u krvi zahtijeva strpljenje, pravilnu prehranu i svijest o svakodnevnim navikama, a u nekim slučajevima i dodatke prehrani koje je važno uzimati isključivo uz savjet ljekara. Ne zanemarujte simptome koje osjećate – zdravlje počinje ravnotežom u tijelu, a željezo je jedan od njenih temelja.

krvna slika

imunitet

zdravlje

