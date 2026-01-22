Povećana naknada za topli obrok

Naknada za topli obrok, radnicima kojima se isplaćuje u novcu, za svaki radni dan proveden na radu u 2026. godini iznosiće 12,18 KM u netu, odnosno 19,97 KM u brutu, saopšteno je iz Saveza sindikata Republike Srpske.

Kako se navodi u saopštenju, ukoliko radnik u toku mjeseca provede 22 dana na radu, a kod poslodavca nije organizovana ishrana - pripremanje toplog obroka ili isporuka toplog obroka putem lica registrovanog za usluge keteringa, topli obrok na mjesečnom nivou iznosiće 267,96 KM u netu.

Ako je ishrana organizovana putem keteringa ili se topli obrok priprema u vlastitim restoranima kod poslodavca, vrijednost neoporezivog toplog obroka iznosi do 11,46 KM u netu.

Zakonska obaveza svih poslodavaca u Republici Srpskoj je da isplaćuju naknadu troškova toplog obroka, ukoliko kod poslodavca nije organizovana ishrana ili ukoliko naknada za topli obrok nije sastavni dio plate u skladu sa zakonom o platama budžetskih korisnika.

"Podsjećamo da je visina naknade za topli obrok utvrđena je Odlukom Vlade Republike Srpske o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku i iznosi 0,85 odsto prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu, za svaki radni dan, a u slučaju obavljanja prekovremenog rada koji traje duže od tri časa dnevno, radnik ima pravo na još jedan iznos toplog obroka za dan kada je radio prekovremeno. Prema obavještenju Republičkog zavoda za statistiku, od 22.1.2026. godine, prosječna bruto plata za 2025. godinu iznosila je 2.349 KM", ističe se u saopštenju Sindikata.

Kako ostvariti pravo na naknadu za topli obrok ukoliko poslodavac ne ispuni svoju zakonsku obavezu?

Savez sindikata Republike Srpske je organizacija koja štiti prava i interese radnika - članova sindikata i bori se za ostvarivanje prava definisanih zakonskim i podzakonskim aktima.

Prvi korak da bi radnik ostvario svoje pravo je učlanjenje u Sindikat.

U Savezu sindikata Republike Srpske djeluje Služba za pružanje besplatne pravne pomoći u regionalnim sindikalnim centrima: Banjaluka, Prijedor, Doboj, Bijeljina, Zvornik, Istočno Sarajevo, Višegrad – Foča i Trebinje. Putem ove Službe radnici dobijaju usmene pravne savjete, konsultacije, pravne savjete u pisanoj formi, sastavljanje raznih vrsta podnesaka, zastupanje pred sudskim i drugim organima, ali i druge vrste pravne pomoći, u zavisnosti od potrebe.

Ukoliko bi radniku - članu sindikata, bilo uskraćeno pravo na topli obrok, radnik bi uz pomoć Saveza sindikata Republike Srpske, pravnim mehanizmima ostvario ovo pravo.

Savez sindikata Republike Srpske poziva sve radnike - članove Sindikata da prijave svaku vrstu zloupotreba od strane poslodavca (neisplaćivanje naknade za topli obrok, isplaćivanje toplog obroka u manjem iznosu) kako bi zaštitili njihova prava putem regionalnih kancelarija Službe za besplatnu pravnu pomoć Saveza sindikata Republike Srpske, prenosi RTRS.