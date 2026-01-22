ПД ПС БиХ: На дневни ред додато расписивање конкурса за именовање члана ЦИК-а

22.01.2026
13:23
Коментари:0
На дневни ред данашње сједнице Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ додата је тачка дневног реда која се односи на расписивање јавног конкурса за именовање члана Централне изборне комисије из реда осталих, с обзиром на то да је истекао мандат Ирени Хаџиабдић, која је поднијела захтјев за разрјешење са ове функције.
Ову тачку дневног реда предложио је посланик СДА Шериф Шпаго.
Замјеник предсједавајућег Представничког дома Дарко Бабаљ током расправе о дневном реду затражио је да стручна служба документе доставља на службеним језицима који се користе у БиХ, те да му се овај Шпагин захтјев достави на српском језику.
Република Српска
Са дневног реда, због неиспуњења пословничких услова за разматрање, скинута је тачка дневног реда која се односила на Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Агенцији за истраге и заштиту, као и Приједлог измјене Закона о полицијским службеницима БиХ.
