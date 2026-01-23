Logo
Large banner

Tramp: Italija i Poljska razmatraju pristup Odboru za mir

23.01.2026

08:20

Komentari:

0
Трамп: Италија и Пољска разматрају приступ Одбору за мир
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da je njegova inicijativa "Odbor za mir" otvorena za pristupanje dodatnih evropskih zemalja, navodeći da su Italija i Poljska izrazile interesovanje, ali da prethodno moraju da dobiju potrebna zakonodavna odobrenja.

Odgovarajući na pitanje novinara da li bi inicijativi mogle da se pridruže i druge zemlje, poput Velike Britanije ili Francuske, Tramp je rekao da vjeruje da će postojati interes, ali da je u pojedinim slučajevima neophodno odobrenje parlamenata, piše "Gardijan".

On je tokom obraćanja novinarima u predsjedničkom avionu "Air Force One" naveo da su italijanska premijerka Đorđa Meloni i predsjednik Poljske Karol Navrocki izrazili želju da se priključe "Odboru za mir", ali da moraju da prođu propisane formalne procedure.

Tramp je tom prilikom pohvalio Navrockog, podsjetivši da ga je podržao na prošlogodišnjim predsjedničkim izborima u Poljskoj.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Brisel ne želi mir

"On je sjajan. Radi odličan posao, ali mora da dobije odobrenje", rekao je Tramp.

Upitan da li bi i nakon isteka predsjedničkog mandata mogao da predsjedava ovom tijelu, Tramp je rekao da još nije donio odluku, navodi AP.

"Imam pravo da budem to ako to želim. Odlučiću", naveo je Tramp, dodajući da je funkcija "u teoriji doživotna", ali da nije siguran da li to želi.

Američki predsjednik je, prenosi Rojters, takođe izjavio da će se ruski predsjednik Vladimir Putin pridružiti "Odboru za mir" i da će dati doprinos od milijardu dolara.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Odbor za mir

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Орбан: Брисел не жели мир

Svijet

Orban: Brisel ne želi mir

4 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Svijet

Medicinar ubijao pacijente: Policija došla do jezivog otkrića

4 h

0
Пронађена тијела 10 путника из авиона који се срушио за викенд

Svijet

Pronađena tijela 10 putnika iz aviona koji se srušio za vikend

4 h

0
Дрогирао се данима, па убио дјевојку: Откривено гдје је држао њено тијело

Svijet

Drogirao se danima, pa ubio djevojku: Otkriveno gdje je držao njeno tijelo

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

14

Zbog problema sa grijanjem u trebinjskim srednjim školama skraćeni časovi

12

03

Ako svakog dana pojedete jednu mandarinu, organizam će se preporoditi

11

50

Evo kako da za 5 minuta oslobodite memoriju i ubrzate telefon

11

47

Sve izraženiji trend odgađanja braka

11

36

Objavljene nove cijene goriva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner