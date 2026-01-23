Tramp: Italija i Poljska razmatraju pristup Odboru za mir

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da je njegova inicijativa "Odbor za mir" otvorena za pristupanje dodatnih evropskih zemalja, navodeći da su Italija i Poljska izrazile interesovanje, ali da prethodno moraju da dobiju potrebna zakonodavna odobrenja.

Odgovarajući na pitanje novinara da li bi inicijativi mogle da se pridruže i druge zemlje, poput Velike Britanije ili Francuske, Tramp je rekao da vjeruje da će postojati interes, ali da je u pojedinim slučajevima neophodno odobrenje parlamenata, piše "Gardijan".

On je tokom obraćanja novinarima u predsjedničkom avionu "Air Force One" naveo da su italijanska premijerka Đorđa Meloni i predsjednik Poljske Karol Navrocki izrazili želju da se priključe "Odboru za mir", ali da moraju da prođu propisane formalne procedure.

Tramp je tom prilikom pohvalio Navrockog, podsjetivši da ga je podržao na prošlogodišnjim predsjedničkim izborima u Poljskoj.

"On je sjajan. Radi odličan posao, ali mora da dobije odobrenje", rekao je Tramp.

Upitan da li bi i nakon isteka predsjedničkog mandata mogao da predsjedava ovom tijelu, Tramp je rekao da još nije donio odluku, navodi AP.

"Imam pravo da budem to ako to želim. Odlučiću", naveo je Tramp, dodajući da je funkcija "u teoriji doživotna", ali da nije siguran da li to želi.

Američki predsjednik je, prenosi Rojters, takođe izjavio da će se ruski predsjednik Vladimir Putin pridružiti "Odboru za mir" i da će dati doprinos od milijardu dolara.