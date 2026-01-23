Medicinar ubijao pacijente: Policija došla do jezivog otkrića

Bivši medicinski tehničar koji je osuđen za ubistvo deset pacijenata u zapadnoj Njemačkoj mogao bi biti povezan sa još stotinu smrti.

Glavna državna tužiteljka u Ahenu, Kaća Šlenkerman-Pic, potvrdila je za Bi-Bi-Si da se provjerava veliki broj slučajeva sumnjivih smrti. Upozorila je da je za sada riječ samo o sumnjama i da bi deo slučajeva mogao biti odbačen nakon forenzičkih vještačenja.

Sud u Ahenu je u novembru prošle godine osudio bivšeg medicinskog tehničara za palijativnu negu, čije ime nije javno objavljeno, za deset ubistava i 27 pokušaja ubistva i izrekao mu doživotnu kaznu zatvora.

Muškarac je tokom noćnih smjena u bolnici u Vurselenu teško bolesnim pacijentima davao prekomjerne doze sedativa i lijekova protiv bolova, bez medicinskog opravdanja.

Tužilaštvo je navelo da je bio svjestan mogućih smrtonosnih posljedica i da su njegovi postupci bili motivisani željom da nametne red tokom noćnih smjena.

Ubica je tokom suđenja odbacivao optužbe i tvrdio da je pacijentima želio da pomogne da spavaju i da nije vjerovao da lijekovi predstavljaju smrtnu opasnost.

Međutim, tužioci su sudu rekli da je pokazivao razdražljivost i nedostatak empatije prema pacijentima kojima je bila potrebna dodatna njega. Optužili su ga da se postavio kao „gospodar života i smrti“.

Ubistva i pokušaji ubistava zbog kojih je osuđen na doživotni zatvor dogodili su se između decembra 2023. i maja 2024. godine u bolnici Rajn-Mas u Vurselenu, gdje je radio od 2020. godine. Slučajevi koji su sada sumnjivi istražiteljima uglavnom se odnose na ranije periode, a zbog nove istrage naloženo je oko 60 ekshumacija.

Tužilaštvo u Kelnu takođe ispituje smrti povezane sa bolnicama u kojima je medicinski tehničar radio prije premještaja u Vurselen, udaljen oko 65 kilometara.

Do sada su tamo izvršene dvije ekshumacije, uključujući posmrtne ostatke 94-godišnje žene preminule 2018. godine i 78-godišnjeg pacijenta koji je umro 2015. godine. Naložene su i dalje ekshumacije.

Slučaj podsjeća na slučaj bivšeg medicinskog tehničara Nilsa Hegela, koji je 2019. godine osuđen na doživotni zatvor nakon što je proglašen krivim za ubistvo 85 pacijenata u dvije bolnice na sjeveru Nemačke. On se smatra najmasovnijim ubicom u modernoj istoriji Njemačke, prenosi Dnevnik.hr.