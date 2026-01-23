Logo
Pronađena tijela 10 putnika iz aviona koji se srušio za vikend

Izvor:

Tanjug

23.01.2026

07:47

Пронађена тијела 10 путника из авиона који се срушио за викенд
Foto: Tanjag/BASARNAS via AP)

Indonežanski spasioci danas su pronašli tijela 10 putnika u avionu za nadzor ribarstva koji je nestao u indonežanskoj provinciji Južni Sulavesi prošlog vikenda, saopštila je agencija za potragu i spasavanje.

Kako se navodi, avion je izgubio kontakt sa kontrolom leta u subotu oko 13.30 časova po lokalnom vremenu u blizini regiona Maros u Južnom Sulavesiju, prenosi Rojters.

U avionu, koji je iznajmilo indonežansko Ministarstvo za pomorske poslove i ribarstvo, bilo je sedam članova posade i tri putnika.

Putnici su bili zaposleni u ministarstvu.

Lokalni spasioci su prethodno otkrili ostatke aviona na različitim lokacijama oko planine Bulusaraung u regionu Maros, oko 1.500 km sjeveroistočno od Džakarte, glavnog grada te države.

Nacionalni komitet za bezbjednost saobraćaja Indonezije saopštio je da trenutno istražuje sadržaj nedavno pronađene crne kutije.

