Pronađena tijela 10 putnika iz aviona koji se srušio za vikend

Indonežanski spasioci danas su pronašli tijela 10 putnika u avionu za nadzor ribarstva koji je nestao u indonežanskoj provinciji Južni Sulavesi prošlog vikenda, saopštila je agencija za potragu i spasavanje.

Kako se navodi, avion je izgubio kontakt sa kontrolom leta u subotu oko 13.30 časova po lokalnom vremenu u blizini regiona Maros u Južnom Sulavesiju, prenosi Rojters.

Svijet Drogirao se danima, pa ubio djevojku: Otkriveno gdje je držao njeno tijelo

U avionu, koji je iznajmilo indonežansko Ministarstvo za pomorske poslove i ribarstvo, bilo je sedam članova posade i tri putnika.

Putnici su bili zaposleni u ministarstvu.

Lokalni spasioci su prethodno otkrili ostatke aviona na različitim lokacijama oko planine Bulusaraung u regionu Maros, oko 1.500 km sjeveroistočno od Džakarte, glavnog grada te države.

Društvo Smanjite brzinu: Magla i poledica otežavaju vožnju

Nacionalni komitet za bezbjednost saobraćaja Indonezije saopštio je da trenutno istražuje sadržaj nedavno pronađene crne kutije.