Sjajna partija Tarika Hrelje za novi trijumf Studenta

Autor:Andrej Knežević
12.02.2026
22:38
Komentari:0
Košarkaši Studenta upisali su važni pobjedu na gostovanju kod ekipe Slavije, a najzaslužniji za trijumf rezultatom 86:81 bio je Tarik Hrelja.
Tarik Hrelja odigrao je sjajnu utakmicu, a Slaviji je isporučio 20 poena, a košgeterskom učinku dodao je i pet asistencija.
Hrelju je odlično ispratio i Kristijan Korso koji je ubacio 19 poena, dok je listu strijelaca kod Slavije predvodio Danijel Hornbakl sa 21 poenom.
Student je do pobjede stigao nakon velikog preokreta u posljednjem kvartalu tokom kojeg su zaostajali devet poena, ali je tim trenera Borisa Jokanovića uspio da dođe do devetog trijumfa nakon 16. odigranih kola u Ligi BiH.
