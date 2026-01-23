Teška nesreća u BiH: Saobraćaj potpuno obustavljen, ima povrijeđenih

Zbog saobraćajne nesreći koja se jutros oko 6.30 sati dogodila na magistralnom putu M-17, u mjestu Kosova kod Maglaja, potpuno je obustavljen saobraćaj na toj dionici puta - potvrdila je Feni šefica Odsjeka za informisanje i analitiku Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Aldina Alić.

U udesu su učestvovali teretno i putničko motorno vozilo, a jedno lice iz putničkog motornog vozila je zadobilo povrede.

- Povrijeđeni je prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica, ali za sada nemamo i utvrđen stepen povreda. Saobraćaj je obustavljen i usmjerava se zaobilaznim pravcima, a na licu mjesta je patrola i uviđaj je u toku - kazala je Alić.