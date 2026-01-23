Danas malo toplije nego prethodnih dana

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti kraćih sunčanih perioda i malo toplije.

Ponegdje oko rijeka i po kotlinama magla se može zadržavati tokom većeg dijela dana uz hladnije vrijeme. Uveče oblačno i uglavnom suvo, na jugu s novom kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar na jugu i zapadu slab do umjeren južnih smjerova, u ostalim predjelima slab i promjenljiv.

Maksimalna temperatura vazduha od pet do 11 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima i mjestima sa maglom od dva.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je u Srpskoj i FBiH jutros pretežno oblačno vrijeme. Lokalno je registrovana slaba kiša po Hercegovini, sjeveru i istoku zemlje.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Sokolac minus četiri, Bjelašnica i Rudo minus tri, Višegrad minus dva, Srebrenica, Han Pijesak, Foča, Šipovo, Banjaluka, Doboj i Bijeljina i Zenica minus jedan, Bihać, Bugojno, Sanski Most, Sarajevo Mrkonjić Grad, Kalinovik, Ribnik, Prijedor i Novi Grad nula, Čemerno jedan, Kneževo, Livno i Gacko dva, Bileća pet, Mostar šest i Trebinje sedam stepeni Celzijusovih.