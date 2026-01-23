Logo
Large banner

Danas malo toplije nego prethodnih dana

Izvor:

ATV

23.01.2026

08:19

Komentari:

0
Данас мало топлије него претходних дана
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti kraćih sunčanih perioda i malo toplije.

Ponegdje oko rijeka i po kotlinama magla se može zadržavati tokom većeg dijela dana uz hladnije vrijeme. Uveče oblačno i uglavnom suvo, na jugu s novom kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar na jugu i zapadu slab do umjeren južnih smjerova, u ostalim predjelima slab i promjenljiv.

Maksimalna temperatura vazduha od pet do 11 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima i mjestima sa maglom od dva.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je u Srpskoj i FBiH jutros pretežno oblačno vrijeme. Lokalno je registrovana slaba kiša po Hercegovini, sjeveru i istoku zemlje.

66bce36c71daa Злата Петровић

Scena

Zlata Petrović mašta o jednom: Hoću da budem...

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Sokolac minus četiri, Bjelašnica i Rudo minus tri, Višegrad minus dva, Srebrenica, Han Pijesak, Foča, Šipovo, Banjaluka, Doboj i Bijeljina i Zenica minus jedan, Bihać, Bugojno, Sanski Most, Sarajevo Mrkonjić Grad, Kalinovik, Ribnik, Prijedor i Novi Grad nula, Čemerno jedan, Kneževo, Livno i Gacko dva, Bileća pet, Mostar šest i Trebinje sedam stepeni Celzijusovih.

Podijeli:

Tagovi:

Vremenska prognoza

Temperatura

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Злата Петровић машта о једном: Хоћу да будем...

Scena

Zlata Petrović mašta o jednom: Hoću da budem...

4 h

0
Сарајево јутрос најзагађенији град на свијету

Gradovi i opštine

Sarajevo jutros najzagađeniji grad na svijetu

4 h

0
Орбан: Брисел не жели мир

Svijet

Orban: Brisel ne želi mir

4 h

0
Два пара у хороскопу који се лудо воле, али су токсични једно за друго

Ljubav i seks

Dva para u horoskopu koji se ludo vole, ali su toksični jedno za drugo

4 h

0

Više iz rubrike

Беба дијете

Društvo

Srpska bogatija za 23 bebe

4 h

0
Спашавање из снијега

Društvo

Državljani Hrvatske ostali zaglavljeni na planini u automobilu: Pogledajte akciju spasavanja

4 h

0
Смањите брзину: Магла и поледица отежавају вожњу

Društvo

Smanjite brzinu: Magla i poledica otežavaju vožnju

4 h

0
Данас је дан праштања: Ово је важна молитва млађем брату Василија Великог

Društvo

Danas je dan praštanja: Ovo je važna molitva mlađem bratu Vasilija Velikog

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

14

Zbog problema sa grijanjem u trebinjskim srednjim školama skraćeni časovi

12

03

Ako svakog dana pojedete jednu mandarinu, organizam će se preporoditi

11

50

Evo kako da za 5 minuta oslobodite memoriju i ubrzate telefon

11

47

Sve izraženiji trend odgađanja braka

11

36

Objavljene nove cijene goriva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner