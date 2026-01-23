Logo
Kvar isključio besplatan telefonski broj za policiju u Glamoču

23.01.2026

09:09

Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Livanjskog kantona obavijestila je sinoć, 23. januara, građane da besplatni broj 122 za pozive na području opštine Glamoč nije u funkciji.

Kako su naveli u saopštenju, razlog je kvar na telekomunikacijskoj mreži.

Hapšenje, lisice

Hronika

Četvoro opljačkano u Bratuncu, uhapšeni mještani

"Telefonski broj na koji građani u slučaju potrebe mogu kontaktirati PP Glamoč je 034/272-401", rečeno je iz MUP-a Livanjskog kantona prenose Nezavisne.

