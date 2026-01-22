Ovo su državljani BiH koji se nalaze na Trampovoj "crnoj listi"

Američko ministarstvo domovinske sigurnosti je u decembru objavilo listu "Najgori od najgorih", koja ističe osobe koje su uhapšene zbog optužbi za najteža krivična d‌jela od početka drugog mandata predsjednika SAD-a Donalda Trampa.

Ove agencije, među kojima je i Agencija za imigracije (ICE), su uhapsile hiljade ljudi od 20. januara prethodne godine, odnosno od prvog dana drugog Trampovog mandata.

Ono što je zanimljivo jeste da se na listi nalazi i 11 osoba koje imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine, odnosno koje su porijeklom iz BiH.

Tako se na listi nalazi Jeton Bytyqi, za kojeg se navodi da je optužen za podmetanje požara, a koji ima državljanstvo naše zemlje, prema podacima američkog ministarstva domovinske sigurnosti.

Državljani BiH na crnoj listi Trampa

Na listi je i Admir Vele, uhapšen u Minesoti zbog optužbi za falsifikovanje čekova i napad na drugu osobu.

U Pensilvaniji je uhapšen Safet Avdulahaj, koji je optužen za seksualni prijestup, dok je u Masačusetu uhapšen Demir Kećo, optužen za nasilje u porodici i nedozvoljeno nošenje oružja.

Gordana Juhić je u Kentuckyju uhapšena zbog pljačke, napada na drugu osobu i oštećenja tuđe imovine, a Mirdal Lipljanac je uhapšen također u ovoj saveznoj državi zbog razbojništva.

U Kaliforniji je lišen slobode Adnan Sinanović, a njemu se stavlja na teret da je počinio razbojništvo i ubistvo iz nehata. Kemal Dugalić je zbog pranja novca, krijumčarenja i prodaje narkotika uhapšen u Misisipiju.

Srbija Tragedija: Komandant Žandarmerije umro poslije obilaska kolege koji je pokušao da se ubije

Ermin Šarić je uhapšen u Minesotu, a optužen je za bijeg od zatvorske kazne, dilovanje narkotika te posjedovanje amfetamina. Zbog sumnje da je počinila oružani napad i oštetila javnu imovinu u Teksasu je uhapšena Denisa Alimanović.

Na kraju, zbog optužbe da je posjedovala heroin je u Minesoti uhapšena Hata Šarić.

Na listi na kojoj se nalaze ove osobe ne navodi se da li su deportovane iz SAD-a te nije poznato gd‌je se sada nalaze.

(Kliks)