"Kako mi lažemo...pardon, živimo": Zelenski u Davosu, uz lapsus, pozvao na "oduzimanje" ruskih tankera

Nakon razgovora sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom u Davosu, lider kijevskog režima Vladimir Zelenski je iskritikovao Evropu u svom govoru i pozvao je da zapleni ruske tankere koji prevoze naftu, prenosi RT.

"Evropa voli da priča o budućnosti, ali izbjegava da preduzme akciju danas, akciju koja definiše kakvu budućnost ćemo imati. To je problem. Zašto predsjednik Tramp može da zaustavi tankere i oduzme naftu, a Evropa ne može?", naveo je Zelenski.

Prema njegovom mišljenju, ako bi Evropa tako postupala sa ruskim tankerima i prodala naftu koja se na njima nalazi, Rusija bi navodno ostala bez novca za sukob.

"Zašto da ne?", upitao je Zelenski.

Takođe je poručio da 30 ili 40 vojnika koje su Evropljani poslali na Grenland neće odbraniti ništa i upitao koja je uopšte njihova svrha.

Zelenski je naveo da mnogi evropski lideri ne razumeju kako da se nose sa situacijom oko Grenlanda, pa čekaju da se SAD "ohlade". Kako dodaje, evropski lideri se međusobno bore, a Evropa sve više postaje "samo geografski koncept".

"Prošle godine, ovdje u Davosu, završio sam svoj govor riječima: 'Evropa mora da umije kako da se brani.' Prošla je godina, a ništa se nije promijenilo. I dalje smo u situaciji u kojoj sam primoran da ponavljam iste te riječi", rekao je.

Govoreći o situaciji u Ukrajini, on je podsjetio na film "Dan mrmota" i dodao kako niko ne bi želio tako da živi, "ponavljajući istu stvar nedjeljama, mjesecima, i, naravno, godinama".

"Ipak, to je baš onako kako mi lažemo", rekao je Zelenski i brzo se ispravio: "kako mi živimo..."