Medvedev: Zelenski počeo da uklanja konkurenciju

Izvor:

SRNA

15.01.2026

11:27

Медведев: Зеленски почео да уклања конкуренцију
Foto: Tanjug/AP

Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski počeo je da uklanja potencijalnu konkurenciju, ocijenio je zamjenik sekretara Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

On je na platformi "Maks" komentarisao optužbe koje su iznesene protiv nekadašnjeg premijera Ukrajine Julije Timošenko, kojoj specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije planira da uvede restriktivne mjere.

"Čini se da je drogeraški klovn počeo punu čistku svojih potencijalnih konkurenata. Miješa karte", napisao je Medvedev.

On je naveo da se čini da Timošenkova "nije potrebna Americi", pa je odlučeno da se "njena karta sahrani" usljed korupcije.

"Greška je što niko ne uči jednostavne lekcije iz istorije. Svako ko planira bez jakih karata protiv te dame treba da se sjeti da su takve igre obično vodile ili u krvavi `Majdan` ili u sramni odlazak optuženog lica iz zemlje", dodao je Medvedev.

Dmitrij Medvedev

Vladimir Zelenski

