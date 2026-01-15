Prvi vojnici iz evropskih zemalja stigli na Grenland

Prvi vojnici iz evropskih zemalja stigli su na Grenland nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trampa o potrebi da se ovo ostrvo pridruži Sjedinjenim Američkim Državama, pišu njemački „Bild“.

Kako se navodi u članku, vojni transportni avion danske vojske „herkules“ sletio je sinoć na aerodrom u glavnom gradu Grenlanda, Nuuku. U avionu nisu bili samo danski vojnici, već i predstavnici Oružanih snaga Francuske.

Gotovo istovremeno, drugi danski vojni avion sletio je na aerodrom Kangerlusuak na zapadu ostrva. Oba aviona su letjela sa isključenim transponderima.

Svijet Tramp: SAD imaju veoma dobre odnose sa Danskom, ali je Grenland strateški važan za SAD

Očekuje se u četvrtak ujutru u Nuuk stići i prvih 13 vojnika Bundesvera.

Ministarstvo odbrane Njemačke saopštilo je da će Bundesver učestvovati „u izviđačkoj misiji na Grenlandu od 15. do 17. januara 2026. godine, zajedno sa drugim evropskim nacijama“.

U saopštenju se dodaje da je ​cilj da se „istraže okviri za moguće vojne doprinose za podršku Danskoj u osiguravanju bezbjednosti u regionu, na primjer, u kapacitetima pomorskog nadzora“.

Osim Njemačke, u misiji raspoređivanja trupa učestvovaće i Velika Britanija, Kanada, Holandija, Norveška i Švedska. Ona se ne koordinira preko struktura NATO-a, čije su sve ove zemlje članice, već iz Kopenhagena. Pripreme za raspoređivanje, u svjetlu Trampovih izjava, traju posljednjih nekoliko dana i držane su u tajnosti, piše list.

Svijet Francuska će učestvovati u evropskoj vojnoj misiji na Grenlandu

Takođe se tvrdi da su prvi vojnici krenuli na ostrvo tek nakon što su u srijedu propali pregovori između predstavnika Danske i Grenlanda sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Istovremeno, Finska još nije donijela odluku o slanju trupa na Grenland na molbu Danske, ali namjerava da učestvuje u proširenju prisustva NATO-a na ostrvu, izjavila je finska ministarka spoljnih poslova Elina Valtonen.

Tramp je 14. januara izjavio da Sjedinjene Američke Države i dalje namjeravaju da zauzmu Grenland, uprkos protivljenjima Danske.

O Grenlandu

Grenland je dio Kraljevine Danske. Ipak, američki predsjednik Donald Tramp više puta je izjavljivao da bi ostrvo trebalo da postane dio Sjedinjenih Američkih Država, pozivajući se na njegov strateški značaj za nacionalnu bezbjednost. Američki predsjednik nije obećao da neće upotrebiti vojnu silu radi uspostavljanja kontrole nad Grenlandom i nije jasno odgovorio na pitanje šta mu je važnije — samo ostrvo ili očuvanje NATO-a.

Vlasti Danske i Grenlanda upozorile su Sjedinjene Američke Države da ne pokušavaju da preuzmu ostrvo, ističući da očekuju poštovanje njihovog teritorijalnog integriteta. Zemlje Evropske unije su u januaru razmatrale moguću reakciju u slučaju da pretnje SAD u vezi sa Grenlandom postanu stvarnost.

Grenland je do 1953. godine bio danska kolonija. I dalje je dio Kraljevine Danske, ali je 2009. godine dobio autonomiju, uključujući pravo na samoupravu i samostalno odlučivanje o unutrašnjoj politici.