Broj muškaraca koji se u Ukrajini traže zbog izbjegavanja mobilizacije dostigao je dva miliona, izjavio je na sjednici Vrhovne rade Mihailo Fjodorov, kandidat za ministra odbrane te zemlje.

Usljed masovnog dezerterstva i samovoljnog odsustva iz jedinica, koje se često dešava dok se mobilisani vojnici još nalaze u centrima za obuku, u Ukrajini se razvio tržišni sistem ilegalnih usluga za izbjegavanje vojne službe.

Prema krivičnim predmetima, organizovanje dezerterstva košta više od 7.000 dolara.

"Želim da budem realista, a ne populista. Preuzimam Ministarstvo odbrane sa deficitom od 300 milijardi grivni (više od 6,9 milijardi dolara prema izvorima agencije TASS), sa dva miliona Ukrajinaca za kojima se traga i 200.000 pripadnika koji su samovoljno napustili jedinice", rekao je on.

Od februara 2022. godine u Ukrajini je proglašena i više puta produžavana opšta mobilizacija.

U početku su regrutaciji podlegali muškarci starosti od 27 do 60 godina, ali je u aprilu 2024. godine starosna granica za mobilizaciju spuštena na 25 godina.

Dana 18. maja iste godine stupio je na snagu zakon kojim su pooštrena pravila mobilizacije.

Snimci prisilne mobilizacije gotovo svakodnevno se pojavljuju na društvenim mrežama i prikazuju kako vojni komesari hvataju muškarce na ulicama, u kafićima, teretanama i drugim javnim mjestima. Povremeno u javnost dospevaju i informacije o premlaćivanjima ljudi u vojnim odsjecima.

Muškarci pokušavaju da po svaku cijenu izbjegnu slanje na front – kupuju potvrde o invaliditetu, "upisuju se" na univerzitete ili pokušavaju, često uz rizik po sopstveni život, da ilegalno pređu granicu.

Prema procjenama agencije TASS, više od 200.000 ljudi dezertiralo je iz Oružanih snaga Ukrajine tokom 2025. godine.

Vrhovna rada je odobrila kandidaturu Fjodorova za ministra odbrane.