Djevojčica (4) umrla od gripa koji je zahvatio porodicu tokom praznika, roditelji očajni: "Zašto ona?!

Četvorogodišnja djevojčica iz Jute je preminula od gripa nakon što joj se stanje toliko pogoršalo da je doživjela razorni moždani udar.

Elora Eli En Rad (4) razboljela se nakon što je grip zahvatio njenu porodicu tokom praznika, rekli su njeni roditelji Sara i Majkl Rud za ABC 4.

Roditelji su odveli ćerku u bolnicu u Ogdenu u Juti, gdje joj je dijagnostikovan grip i adenovirus.

"Zadržali su je tokom noći jer joj je kiseonik bio veoma nizak", rekla je Sara.

Međutim, Eli, koja nije vakcinisana protiv gripa, imala je nizak nivo kiseonika i razvila je upalu pluća i sepsu, te je hitno prebačena u drugu bolnicu koja je specijalizovana za brigu o djeci.

"Mislim da je bila oko četiri dana na odjeljenju intenzivne njege, a na dan kada je umrla, odveli su je na kompjutersku tomografiju i vidjeli su da je imala moždani udar", rekla je Sara.

"Nisu mogli da je izliječe, pa smo donijeli odluku da je isključimo sa aparata za održavanje života i ona je preminula", dodala je majka.

Elora je umrla 6. januara.

Pokrenuta je kampanja na GoFoundMe kako bi se sakupio novac za očajne roditelje nakon smrti kćerke.

Majkl je rekao da je njegova kćerka "uvek bila veoma slatka, veoma voljena i privržena".

Sara je opisala Eli kao "brižnu djevojčicu" koja je volela da se igra sa svojim lutkama i Barbikama.

"Bila je najslađa djevojčica na svetu i uvek bi dolazila kući iz vrtića i davala mi poklon koji je tamo napravila", rekla je majka.

U ovom trenutku, Rudovi kažu da imaju više pitanja nego odgovora, a jedno od tih pitanja je najistaknutije u Sarinom umu.

"Samo se pitam, 'Zašto ona?'... Ne znam zašto je to tako jako pogodilo Eli", rekla je Sara. Najstarija kćerka Rudovih je takođe dobila upalu pluća i bronhitis dok je porodica bila bolesna i hospitalizovana.

Srećom, njihovom najstarijem detetu je bolje, ali porodica Rud i dalje osjeća rupu koju je ostavio Eliin gubitak.

U Juti, broj hospitalizacija zbog gripa je u porastu ove sezone, sa najmanje 725 hospitalizacija povezanih sa gripom prijavljenih državnom Ministarstvu zdravlja i socijalnih službi.

Širom Sjedinjenih Država, najnoviji podaci CDC-a, zaključno sa 3. januarom, pokazuju da je nedjeljna stopa hospitalizacija, uglavnom uzrokovana podkladom K virusa H3N2 ili sojem "super gripa", porasla za 53 procenta u odnosu na prethodnu nedjelju.

Ukupan broj hospitalizacija za sezonu je takođe porastao za 37 procenata u poređenju sa prethodnom nedjeljom.

Skoro 40.000 Amerikanaca primljeno u bolnicu zbog gripa u jednoj nedjelji, u odnosu na 33.000 nedjelju dana ranije.

Mala djeca, koja su posebno osjetljiva na grip zbog nerazvijenog imunog sistema, činila su najveći udeo ambulantnih posjeta povezanih sa gripom sa skoro 20 procenata, iako su posjete ljekaru među ovom starosnom grupom u opadanju.

(Telegraf)