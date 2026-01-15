Rastu cijene nekretnina, prate ih i kirije

U trećem kvartalu 2025. godine cijene kuća u Evropskoj uniji su porasle za 5,5 odsto, dok su stanarine povećane za 3,1 odsto, u poređenju s trećim kvartalom 2024. godine.

U poređenju s drugim kvartalom 2025., cijene kuća porasle su za 1,6, a stanarine za 0,9 odsto, pokazuju podaci koje je objavio Evrostat.

Cijene kuća i stanarine u EU imale su sličan trend između 2010. i drugog kvartala 2011., ali su se od tada razvijale različito. Dok su stanarine rasle postepeno, cijene kuća su slijedile promjenjiv obrazac, kombinujući periode pada, stagnacije i brzog rasta.

Tokom posljednje decenije, između 2015. i trećeg kvartala 2025., cijene kuća u EU porasle su za 63,6 odsto, a stanarine za 21,1 odsto.

Što se tiče nacionalnih podataka, poređenjem trećeg kvartala 2025. s 2015. godinom, cijene kuća porasle su više od stanarina u 25 zemalja EU za koje su dostupni podaci.

U tom periodu cijene kuća su se skoro utrostručile u Mađarskoj (+275 odsto) i skoro udvostručile udvostručile u 11 zemalja, s najvećim povećanjima u Portugalu (+169 odsto), Litvaniji (+162 odsto) i Bugarskoj (+156 odsto). Finska je bila jedina zemlja u kojoj su cijene kuća opale (-2 odsto).

U istom periodu stanarine su porasle u svih 27 zemalja EU, s najvećim rastom u Mađarskoj (+107 odsto), zatim u Litvaniji (+85 odsto), Sloveniji (+76 odsto), Poljskoj (+75 odsto) i Irskoj (+74 odsto).