Reza Pahlavi objavio viziju Irana pod njegovim vodstvom: Odmah bi priznao Izrael

Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha, objavio je snimak opisujući kako on vidi Iran pod njegovom vlašću i najavio priznavanje Izraela kao jedan od prvih koraka.

U novom snimku kojeg je objavio na društvenoj mreži X, Pahlavi najavljuje da bi zatvorio nuklearni program te normalizovao odnose Teherana s Izraelom, kao neke od svojih glavnih tačaka.

"Slobodan Iran će raditi s globalnim i regionalnim partnerima na suzbijanju terorizma, organizovanog kriminala, ekstremističkog islama i krijumčarenja droge", rekao je, između ostalog, Pahlavi.

To all of our friends around the world,



Under the yoke of the Islamic Republic, Iran is identified in your minds with terrorism, extremism, and poverty. The real Iran is a different Iran. A beautiful, peace-loving, and flourishing Iran.



It is the Iran that existed before the… pic.twitter.com/IhK6ZRYDY0 — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 15, 2026

Posebno je zanimljiv dio koji se odnosi na spoljnu politiku, kako je vidi on i osobe koje ga podržavaju.

"Odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama će biti normalizovani, a naše prijateljstvo sa Amerikom i njenim narodom će biti obnovljeno. Država Izrael će odmah biti priznata. Ići ćemo ka proširenju Abrahamovih sporazuma u Ksirijske sporazume, spajajući slobodan Iran s Izraelom i arapskim svijetom", objavio je Pahlavi.

Ipak, čini se da njegova višedecenijska borba za rušenje aktuelne vlasti u Teheranu te vraćanja na vlast njegove porodice neće biti okončana u ovom periodu.

Predsjednik SAD-a Donald Tramp je, prije svega, u intervjuu za Rojters naveo da "nije siguran" u to da li Pahlavi uopšte ima dovoljno podrške da preuzme vlast.

Nešto ranije je rekao da se situacija u Iranu normalizovala te da "čuje dobre izvještaje" u kontekstu odnosa vlasti prema demonstrantima, čime je efektivno, barem zasad, isključio mogućnost vojnog djelovanja SAD-a u Iranu.