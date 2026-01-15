Logo
Reza Pahlavi objavio viziju Irana pod njegovim vodstvom: Odmah bi priznao Izrael

15.01.2026

06:54

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP / Thomas Padilla

Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha, objavio je snimak opisujući kako on vidi Iran pod njegovom vlašću i najavio priznavanje Izraela kao jedan od prvih koraka.

U novom snimku kojeg je objavio na društvenoj mreži X, Pahlavi najavljuje da bi zatvorio nuklearni program te normalizovao odnose Teherana s Izraelom, kao neke od svojih glavnih tačaka.

"Slobodan Iran će raditi s globalnim i regionalnim partnerima na suzbijanju terorizma, organizovanog kriminala, ekstremističkog islama i krijumčarenja droge", rekao je, između ostalog, Pahlavi.

Posebno je zanimljiv dio koji se odnosi na spoljnu politiku, kako je vidi on i osobe koje ga podržavaju.

"Odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama će biti normalizovani, a naše prijateljstvo sa Amerikom i njenim narodom će biti obnovljeno. Država Izrael će odmah biti priznata. Ići ćemo ka proširenju Abrahamovih sporazuma u Ksirijske sporazume, spajajući slobodan Iran s Izraelom i arapskim svijetom", objavio je Pahlavi.

Ipak, čini se da njegova višedecenijska borba za rušenje aktuelne vlasti u Teheranu te vraćanja na vlast njegove porodice neće biti okončana u ovom periodu.

Predsjednik SAD-a Donald Tramp je, prije svega, u intervjuu za Rojters naveo da "nije siguran" u to da li Pahlavi uopšte ima dovoljno podrške da preuzme vlast.

Nešto ranije je rekao da se situacija u Iranu normalizovala te da "čuje dobre izvještaje" u kontekstu odnosa vlasti prema demonstrantima, čime je efektivno, barem zasad, isključio mogućnost vojnog djelovanja SAD-a u Iranu.

Reza Pahlavi

Iran

Izrael

