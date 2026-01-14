Logo
Tramp: Rečeno mi je da ubistva u okviru gušenja protesta širom Irana jenjavaju

Izvor:

Tanjug

14.01.2026

22:49

Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da mu je rečeno da ubistva u okviru iranskog gušenja protesta širom zemlje jenjavaju i da vjeruje da trenutno ne postoji plan za masovne egzekucije, iako su tenzije između Teherana i Vašingtona i dalje visoke.

- Bićemo vrlo uznemireni ako se pogubljenja nastave - poručio je Tramp.

Upitan ko mu je rekao da su ubistva prestala, Tramp ih je opisao kao "veoma važne izvore sa druge strane", prenosi Rojters.

On nije isključio mogućnost američke vojne akcije, rekavši da će "pratiti kako će se proces odvijati", uz napomenu da je američka administracija dobila "veoma ohrabrujuću poruku" iz Irana.

Trampove izjave djeluju kao pokušaj da se oprezno ublaže strahovi da bi kriza u Iranu mogla da preraste u širi regionalni sukob, navodi agencija.

U televizijskom intervjuu u ponedjeljak, Tramp je upozorio da će Sjedinjene Američke Države preduzeti "veoma snažne mjere" ukoliko iranske vlasti nastave sa pogubljenjima demonstranata uhapšenih tokom rasprostranjenih nemira.

Protesti u Iranu počeli su 28. decembra 2025. godine zbog devalvacije lokalne valute, iranskog rijala, a 8. januara, nakon poziva Reze Pahlavija, sina iranskog šaha, koji je svrgnut 1979. godine, protestni marševi su se intenzivirali širom zemlje.

Istog dana, internet je isključen, a u nekoliko iranskih gradova, protesti su se pretvorili u sukobe sa policijom i praćeni su skandiranjem protiv iranskog političkog sistema.

Prijavljeno je da je bilo žrtava i među snagama bezbjednosti i među demonstrantima.

Iranske vlasti, optužujući SAD i Izrael za orkestriranje nemira, objavile su 12. januara da je situacija stavljena pod kontrolu.

Donald Tramp

Iran

