Мушкарцу из БиХ суде због лажних кредита: Штета два милиона евра

На Покрајинском суду у Салцбургу јуче је почело суђење петорици оптужених за превару са лажним кредитима, међу којима се налази и држављанин Босне и Херцеговине.
Канцеларија за борбу против корупције (WKStA ) терети двојицу бивших запосленика једне банке у Салцбургу и тројицу посредника за кредите да су лажним кредитима причинили штету од око два милиона евра.
На почетку суђења посредници из БиХ и Србије су признали кривицу. Оптужени из Босне и Херцеговине, који се тренутно налази у истражном затвору обратио се преко свог адвоката који је још раније изјавио да је оптужени искористио систем, да преузима пуну одговорност и да му је жао. Систем банке у Њемачкој био је неисправан, „није имао контролне механизме“.
Остали оптужени су тврдили да су невини. Сви окривљени до сада нису били осуђивани. Ради се о бившим банкарским службеницима – 68-годишњем и 42-годишњем Аустријанцу. WKStA их терети за тешку превару, давање мита службеницима и заступницима, као и за чланство у криминалној организацији у периоду од 2019. до 2022. године.
Конкретно, тројица посредника из БиХ, Србије и Аустрије су у око 50 случајева наговарали финансијски угрожене особе на потрошачке кредите до 50.000 евра – људе који такве кредите, због своје животне ситуације, иначе не би могли да добију или не у тој висини. Они су прилазили људима, углавном мигрантима који слабо или уопште не говоре њемачки, на улици – између осталог у околини главне жељезничке станице у Салцбургу, у области Браунау/Маттигхофен или на бечком Реуманнплатзу.
Према оптужници, кредитна документација је састављана са нетачним подацима, што клијентима због слабог знања њемачког није било уочљиво. Посредници су затим подмићивали двојицу банкарских службеника да би они предавали кредитне захтјеве једној банци у Њемачкој одакле је новац и исплаћиван. Неки клијенти су били присиљени и на бланко потписе, којима су осумњичени могли да подижу новац.
Оштећени су и банка у Њемачкој и клијенти: „Они морају банци да врате износ кредита са каматом, већина се сада налази у приватном банкроту“, навела је WKStA у оптужници.
Истрагу је покренула банка у Њемачкој, јер је код кредита које је одобравала преко банке у Салцбургу долазило до неуобичајено великог броја неплаћања. Покрајински криминалистички уред Горње Аустрије преузео је истрагу заједно са WKStA у Бечу и до сада су провјерили око 1.000 кредита.
Истражитељи су нагласили да сама банка у Салцбургу није под сумњом, јер су двојица запослених дјеловала тајно и на своју руку, а у међувремену су и отпуштени.
