Logo
Large banner

Мушкарцу из БиХ суде због лажних кредита: Штета два милиона евра

14.01.2026

22:33

Коментари:

0
Мушкарцу из БиХ суде због лажних кредита: Штета два милиона евра
Фото: Pixabay

На Покрајинском суду у Салцбургу јуче је почело суђење петорици оптужених за превару са лажним кредитима, међу којима се налази и држављанин Босне и Херцеговине.

Канцеларија за борбу против корупције (WKStA ) терети двојицу бивших запосленика једне банке у Салцбургу и тројицу посредника за кредите да су лажним кредитима причинили штету од око два милиона евра.

Бањалука, загађење ваздуха

Градови и општине

Ово мјесто у БиХ је вечерас најзагађеније: Ваздух изузетно опасан

На почетку суђења посредници из БиХ и Србије су признали кривицу. Оптужени из Босне и Херцеговине, који се тренутно налази у истражном затвору обратио се преко свог адвоката који је још раније изјавио да је оптужени искористио систем, да преузима пуну одговорност и да му је жао. Систем банке у Њемачкој био је неисправан, „није имао контролне механизме“.

Остали оптужени су тврдили да су невини. Сви окривљени до сада нису били осуђивани. Ради се о бившим банкарским службеницима – 68-годишњем и 42-годишњем Аустријанцу. WKStA их терети за тешку превару, давање мита службеницима и заступницима, као и за чланство у криминалној организацији у периоду од 2019. до 2022. године.

Конкретно, тројица посредника из БиХ, Србије и Аустрије су у око 50 случајева наговарали финансијски угрожене особе на потрошачке кредите до 50.000 евра – људе који такве кредите, због своје животне ситуације, иначе не би могли да добију или не у тој висини. Они су прилазили људима, углавном мигрантима који слабо или уопште не говоре њемачки, на улици – између осталог у околини главне жељезничке станице у Салцбургу, у области Браунау/Маттигхофен или на бечком Реуманнплатзу.

Швајцарска пожар Нова година 1

Свијет

Сви повријеђени и породице жртава из ноћног клуба добијају по 10.000 франака

Према оптужници, кредитна документација је састављана са нетачним подацима, што клијентима због слабог знања њемачког није било уочљиво. Посредници су затим подмићивали двојицу банкарских службеника да би они предавали кредитне захтјеве једној банци у Њемачкој одакле је новац и исплаћиван. Неки клијенти су били присиљени и на бланко потписе, којима су осумњичени могли да подижу новац.

Оштећени су и банка у Њемачкој и клијенти: „Они морају банци да врате износ кредита са каматом, већина се сада налази у приватном банкроту“, навела је WKStA у оптужници.

Истрагу је покренула банка у Њемачкој, јер је код кредита које је одобравала преко банке у Салцбургу долазило до неуобичајено великог броја неплаћања. Покрајински криминалистички уред Горње Аустрије преузео је истрагу заједно са WKStA у Бечу и до сада су провјерили око 1.000 кредита.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: САД имају веома добре односе са Данском, али је Гренланд стратешки важан за САД

Истражитељи су нагласили да сама банка у Салцбургу није под сумњом, јер су двојица запослених дјеловала тајно и на своју руку, а у међувремену су и отпуштени.

Подијели:

Тагови:

Salcburg

Суђење

превара

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вртић дјеца игра

Свијет

Мајка сина одвела у вртић, полиција га вратила кући

3 ч

0
Кад нам стиже први ретроградни Меркур ове године? Добро се припремите

Занимљивости

Кад нам стиже први ретроградни Меркур ове године? Добро се припремите

3 ч

0
Ватерполисти Србије савладали Израел

Остали спортови

Ватерполисти Србије савладали Израел

3 ч

0
Како правилно његовати ружу зими?

Савјети

Како правилно његовати ружу зими?

3 ч

0

Више из рубрике

Сви повријеђени и породице жртава из ноћног клуба добијају по 10.000 франака

Свијет

Сви повријеђени и породице жртава из ноћног клуба добијају по 10.000 франака

2 ч

0
Трамп: САД имају веома добре односе са Данском, али је Гренланд стратешки важан за САД

Свијет

Трамп: САД имају веома добре односе са Данском, али је Гренланд стратешки важан за САД

2 ч

0
Вртић дјеца игра

Свијет

Мајка сина одвела у вртић, полиција га вратила кући

3 ч

0
Француска ће учествовати у европској војној мисији на Гренланду

Свијет

Француска ће учествовати у европској војној мисији на Гренланду

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Погинуо пјешак у тешкој несрећи у БиХ

22

56

Научници дошли до нових сазнања: Омиљена посластица би вам могла продужити живот

22

49

Трамп: Речено ми је да убиства у оквиру гушења протеста широм Ирана јењавају

22

42

''Сибирска експлозија'' стиже у Европу: Очекује се велико захлађење

22

33

Мушкарцу из БиХ суде због лажних кредита: Штета два милиона евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner