Мајка сина одвела у вртић, полиција га вратила кући

Извор:
Телеграф
14.01.2026
22:09
Коментари:0
Четворогодишњег дечака мајка из Јашија у Румунији је оставила у вртићу у осам сати ујутру, не слутећи да ће само два и по сата касније доживјети шок, дијете јој је на кућни праг довела полиција.
"Потпуно сам се сломила, нисам разумела шта се дешава. Када ме је видео, почео је да плаче. Полицајци су ме питали: ‘Да ли је ово ваше дете? Да ли знате да је само шетало улицама?’", испричала је Роксана Дибу, мајка дечака.
Према доступним информацијама, дјечак је непримјећено напустио вртић. Сам, без јакне, у кућним папучама и изгужване одеће, препешачио је око пола километра по хладноћи, на температури од минус пет степени Целзијуса.
Дијете је пронашла случајна пролазница у близини пијаце, у веома прометној зони са више трамвајских линија и густим саобраћајем. Њену пажњу привукао је јер је био оскудно обучен и видљиво уплашен. Одвела га је у оближњу продавницу, одакле је позвала број за хитне случајеве 112.
"Био је веома уплашен. Покушали смо да га умиримо и постепено је почео да нам говори детаље, док нисмо успели да утврдимо где живи", рекао је Кристијан Карп, локални полицајац из Јашија.
У групи у којој је дјечак боравио налазило се 12 деце, а његово одсуство нико није примјетио. Васпитачи су за нестанак сазнали тек када је мајка позвала вртић, након што јој је полиција већ довела дијете кући.
Занимљивости
Кад нам стиже први ретроградни Меркур ове године? Добро се припремите
"Рекли су ми да је дијете само откључало врата. Када сам позвала, медицинска сестра је била потпуно мирна, а васпитачица се чак и насмејала, рекавши да је мислила да је дјечак у купатилу", навела је мајка.
Из вртића тврде да је дјечак откључао капију која је, како кажу, иначе стално закључана. Директорка вртића Кармен Русу изјавила је да је у току унутрашња истрага, али није жељела да износи додатне детаље.
Према ријечима мајке, дјечак је код куће испричао другачију верзију догађаја. Наводно га је васпитачица викала након свађе са другим дјететом, након чега се наљутио, напустио групу, стигао до кухиње и изашао кроз отворена врата која воде ка задњем дијелу вртића.
Полиција је упутила апел родитељима да децу припреме за ситуације у којима би могла да се изгубе, те да их науче пуном имену, броју телефона или адреси родитеља, као и да остану на безбједном мјесту гдје могу да затраже помоћ.
Овај случај подсећа на трагедију из прошле године, када је двогодишње дијете у Темишвару преминуло након што је напустило вртић и упало у језерце, а његоватељи нису примјетили његов нестанак. Васпитач који је водио едукативни клуб том приликом је ухапшен, преноси Телеграф.
Занимљивости
34 мин0
Остали спортови
42 мин0
Савјети
49 мин0
Занимљивости
49 мин0
Свијет
57 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
22
33
22
24
22
15
22
13
22
09
Тренутно на програму