''Сибирска експлозија'' стиже у Европу: Очекује се велико захлађење

Европу би крајем јануара могло да захвати масовно захлађење усљед такозване "сибирске експлозије" — ријетке атмосферске конфигурације која мијења правац вјетрова и отвара пут хладном ваздуху са истока.
Најјачи удар мраза очекује се у Источној Европи, јавља агенција Блумберг, позивајући се на Европски центар за средњорочне временске прогнозе и процјене метеоролога.
Према прогнозама, 24. јануара просјечна температура у Естонији и Летонији могла би да се спусти до минус 13 степени Целзијуса, што је више од девет степени испод климатске норме.
Са продором хладног ваздуха ка западу, температура у Пољској могла би пасти до минус 10 степени, а у Њемачкој до минус три степена, што је такође знатно испод уобичајених вриједности за ове земље.
"У Европи одавно није било овако јаких хладноћа", изјавио је за агенцију научни сарадник Масачусетског института за технологију /МИТ/ и климатолог Џуда Коен.
Према његовим ријечима, у појединим регионима сибирски хладан ваздух могао би да се задржи све до почетка фебруара, иако за сада није извјесно колико далеко ће се проширити ка западу.
