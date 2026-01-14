Logo
Large banner

''Сибирска експлозија'' стиже у Европу: Очекује се велико захлађење

Извор:

СРНА

14.01.2026

22:42

Коментари:

0
''Сибирска експлозија'' стиже у Европу: Очекује се велико захлађење
Фото: Pixabay

Европу би крајем јануара могло да захвати масовно захлађење усљед такозване "сибирске експлозије" — ријетке атмосферске конфигурације која мијења правац вјетрова и отвара пут хладном ваздуху са истока.

Најјачи удар мраза очекује се у Источној Европи, јавља агенција Блумберг, позивајући се на Европски центар за средњорочне временске прогнозе и процјене метеоролога.

Евро

Свијет

Мушкарцу из БиХ суде због лажних кредита: Штета два милиона евра

Према прогнозама, 24. јануара просјечна температура у Естонији и Летонији могла би да се спусти до минус 13 степени Целзијуса, што је више од девет степени испод климатске норме.

Са продором хладног ваздуха ка западу, температура у Пољској могла би пасти до минус 10 степени, а у Њемачкој до минус три степена, што је такође знатно испод уобичајених вриједности за ове земље.

"У Европи одавно није било овако јаких хладноћа", изјавио је за агенцију научни сарадник Масачусетског института за технологију /МИТ/ и климатолог Џуда Коен.

Бањалука, загађење ваздуха

Градови и општине

Ово мјесто у БиХ је вечерас најзагађеније: Ваздух изузетно опасан

Према његовим ријечима, у појединим регионима сибирски хладан ваздух могао би да се задржи све до почетка фебруара, иако за сада није извјесно колико далеко ће се проширити ка западу.

Подијели:

Тагови:

Европа

zima

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сви повријеђени и породице жртава из ноћног клуба добијају по 10.000 франака

Свијет

Сви повријеђени и породице жртава из ноћног клуба добијају по 10.000 франака

2 ч

0
Трамп: САД имају веома добре односе са Данском, али је Гренланд стратешки важан за САД

Свијет

Трамп: САД имају веома добре односе са Данском, али је Гренланд стратешки важан за САД

2 ч

0
Вртић дјеца игра

Свијет

Мајка сина одвела у вртић, полиција га вратила кући

3 ч

0
Кад нам стиже први ретроградни Меркур ове године? Добро се припремите

Занимљивости

Кад нам стиже први ретроградни Меркур ове године? Добро се припремите

3 ч

0

Више из рубрике

Мушкарцу из БиХ суде због лажних кредита: Штета два милиона евра

Свијет

Мушкарцу из БиХ суде због лажних кредита: Штета два милиона евра

2 ч

0
Сви повријеђени и породице жртава из ноћног клуба добијају по 10.000 франака

Свијет

Сви повријеђени и породице жртава из ноћног клуба добијају по 10.000 франака

2 ч

0
Трамп: САД имају веома добре односе са Данском, али је Гренланд стратешки важан за САД

Свијет

Трамп: САД имају веома добре односе са Данском, али је Гренланд стратешки важан за САД

2 ч

0
Вртић дјеца игра

Свијет

Мајка сина одвела у вртић, полиција га вратила кући

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Погинуо пјешак у тешкој несрећи у БиХ

22

56

Научници дошли до нових сазнања: Омиљена посластица би вам могла продужити живот

22

49

Трамп: Речено ми је да убиства у оквиру гушења протеста широм Ирана јењавају

22

42

''Сибирска експлозија'' стиже у Европу: Очекује се велико захлађење

22

33

Мушкарцу из БиХ суде због лажних кредита: Штета два милиона евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner