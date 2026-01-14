Logo
Tramp: SAD imaju veoma dobre odnose sa Danskom, ali je Grenland strateški važan za SAD

Izvor:

Tanjug

14.01.2026

22:13

Трамп: САД имају веома добре односе са Данском, али је Гренланд стратешки важан за САД
Foto: Tanjug/AP/The New York Times/Doug Mills

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da SAD imaju "veoma dobre odnose sa Danskom", ali i dodao da je Grenland strateški važan za Ameriku.

- Grenland nam je potreban. Ne mogu da se oslonim na Dansku - istakao je Tramp.

Američki predsjednik je izrazio uvjerenje da će se situacija "nekako riješiti", prenosi Rojters.

- Problem je u tome što Danska ne može ništa da uradi ako Rusija ili Kina budu željele da okupiraju Grenland, ali mi možemo sve. To ste saznali prošle nedjelje u slučaju sa Venecuelom - istakao je Tramp.

On je kazao će se vidjeti šta će se dogoditi i da će uskoro biti informisan o ishodu sastanka, koji su održali američki potpredsjednik Džej Di Vens i američki državni sekretar Marko Rubio sa danskim ministrom spoljnih poslova Larsom Lokeom Rasmusenom i ministarkom spoljnih poslova Grenlanda Vivijan Mocfelt u Ajzenhauerovoj zgradi u Vašingtonu.

Grenland je autonomna teritorija u sastavu Danske, ali se posljednjih mjeseci našao u fokusu pažnje Trampa i američke administracije zbog svog strateškog značaja za Arktik i bezbjednost SAD.

