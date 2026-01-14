Tramp: SAD imaju veoma dobre odnose sa Danskom, ali je Grenland strateški važan za SAD

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da SAD imaju "veoma dobre odnose sa Danskom", ali i dodao da je Grenland strateški važan za Ameriku.

- Grenland nam je potreban. Ne mogu da se oslonim na Dansku - istakao je Tramp.

Svijet Majka sina odvela u vrtić, policija ga vratila kući

Američki predsjednik je izrazio uvjerenje da će se situacija "nekako riješiti", prenosi Rojters.

- Problem je u tome što Danska ne može ništa da uradi ako Rusija ili Kina budu željele da okupiraju Grenland, ali mi možemo sve. To ste saznali prošle nedjelje u slučaju sa Venecuelom - istakao je Tramp.

On je kazao će se vidjeti šta će se dogoditi i da će uskoro biti informisan o ishodu sastanka, koji su održali američki potpredsjednik Džej Di Vens i američki državni sekretar Marko Rubio sa danskim ministrom spoljnih poslova Larsom Lokeom Rasmusenom i ministarkom spoljnih poslova Grenlanda Vivijan Mocfelt u Ajzenhauerovoj zgradi u Vašingtonu.

Zanimljivosti Kad nam stiže prvi retrogradni Merkur ove godine? Dobro se pripremite

Grenland je autonomna teritorija u sastavu Danske, ali se posljednjih mjeseci našao u fokusu pažnje Trampa i američke administracije zbog svog strateškog značaja za Arktik i bezbjednost SAD.