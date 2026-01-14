Logo
Large banner

Pentagon spreman da izvrši Trampova naređenja u vezi sa Grenlandom

14.01.2026

21:39

Komentari:

0
Пентагон спреман да изврши Трампова наређења у вези са Гренландом
Foto: Tanjug/AP

Američka vojska je spremna da izvrši naređenja predsjednika SAD Donalda Trampa u vezi sa Grenlandom u bilo kom trenutku kada se za to ukaže potreba, izjavio je portparol Ministarstva rata SAD Kingsli Vilson za Sputnjik.

Pentagon još nije donio nikakve odluke o promjeni nivoa borbene gotovosti američkih snaga na Grenlandu, dodao je Vilson.

stejt department sc yt

Svijet

Zbog čega su SAD zamrznule vizni režim za BiH?

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zatražio je ranije od Danske da se odmah povuče sa Grenlanda.

Američki kongresmen Ted Liju (demokrata) pozvao je 11. januara vojsku zemlje da ne posluša Trampova naređenja o napadu na Grenland ukoliko američki lider odluči da to učini. Danski ministar odbrane Troels Lund Poulsen objavio je da će Danska nastaviti da povećava prisustvo svojih trupa na ostrvu i pozivati na jačanje snaga NATO-a na Arktiku.

Podijeli:

Tagovi:

Pentagon

Grenland

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ево које намирнице треба избјегавати током трудноће

Zdravlje

Evo koje namirnice treba izbjegavati tokom trudnoće

1 h

0
Нема наплате паркинга без скупштинске одлуке

Banja Luka

Nema naplate parkinga bez skupštinske odluke

1 h

0
Захарова: Кијев терористичким нападима угрожава глобалну енергетску стабилност

Svijet

Zaharova: Kijev terorističkim napadima ugrožava globalnu energetsku stabilnost

1 h

0
Сијарто позвао Мађаре да не путују у Иран

Svijet

Sijarto pozvao Mađare da ne putuju u Iran

1 h

0

Više iz rubrike

Због чега су САД замрзнуле визни режим за БиХ?

Svijet

Zbog čega su SAD zamrznule vizni režim za BiH?

1 h

0
Захарова: Кијев терористичким нападима угрожава глобалну енергетску стабилност

Svijet

Zaharova: Kijev terorističkim napadima ugrožava globalnu energetsku stabilnost

1 h

0
Сијарто позвао Мађаре да не путују у Иран

Svijet

Sijarto pozvao Mađare da ne putuju u Iran

1 h

0
Рубио открио да ли има америчких трупа у Венецуели

Svijet

Rubio otkrio da li ima američkih trupa u Venecueli

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

33

Muškarcu iz BiH sude zbog lažnih kredita: Šteta dva miliona evra

22

24

Ovo mjesto u BiH je večeras najzagađenije: Vazduh izuzetno opasan

22

15

Svi povrijeđeni i porodice žrtava iz noćnog kluba dobijaju po 10.000 franaka

22

13

Tramp: SAD imaju veoma dobre odnose sa Danskom, ali je Grenland strateški važan za SAD

22

09

Majka sina odvela u vrtić, policija ga vratila kući

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner