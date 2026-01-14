Pentagon spreman da izvrši Trampova naređenja u vezi sa Grenlandom

Američka vojska je spremna da izvrši naređenja predsjednika SAD Donalda Trampa u vezi sa Grenlandom u bilo kom trenutku kada se za to ukaže potreba, izjavio je portparol Ministarstva rata SAD Kingsli Vilson za Sputnjik.

Pentagon još nije donio nikakve odluke o promjeni nivoa borbene gotovosti američkih snaga na Grenlandu, dodao je Vilson.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zatražio je ranije od Danske da se odmah povuče sa Grenlanda.

Američki kongresmen Ted Liju (demokrata) pozvao je 11. januara vojsku zemlje da ne posluša Trampova naređenja o napadu na Grenland ukoliko američki lider odluči da to učini. Danski ministar odbrane Troels Lund Poulsen objavio je da će Danska nastaviti da povećava prisustvo svojih trupa na ostrvu i pozivati na jačanje snaga NATO-a na Arktiku.