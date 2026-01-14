NIS započinje izgradnju solarne elektrane

Izvor:
Tanjug
14.01.2026
21:46
Komentari:0
Grad Smederevo izdao je Naftnoj industriji Srbije potvrdu prijave radova za izgradnju solarne elektrane snage 2.450 kW i pratećih objekata u Smederevu, a planirani početak radova je 15. januar.
Radovi će biti izvođeni na katastarskoj parceli 233/48 površine 57.965 kvadrata, a koja se nalazi u privatnoj svojini investitora, navodi se u Rješenju o građevinskoj dozvoli koje je izdato 15. decembra 2025.
Svijet
Francuska će učestvovati u evropskoj vojnoj misiji na Grenlandu
Na parceli će se graditi solarna fotonaponska elektrana sa baterijskim skladištem električne energije (BESS).
Bruto površina objekta iznosi 29,37 kvadrata, a visina objekta je tri metra.
Predračunska vrijednost za opremu solarne elektrane iznosi 183.400.100 dinara i za opremu BESS-a 27.249.000 i sveukupno iznosi 210.649.100 dinara.
Svijet
52 min0
Republika Srpska
55 min1
Svijet
56 min0
Društvo
57 min0
Srbija
4 h2
Srbija
5 h0
Srbija
8 h0
Srbija
9 h0
Najnovije
Najčitanije
22
33
22
24
22
15
22
13
22
09
Trenutno na programu