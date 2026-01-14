Logo
NIS započinje izgradnju solarne elektrane

Tanjug

14.01.2026

21:46

0
НИС започиње изградњу соларне електране
Grad Smederevo izdao je Naftnoj industriji Srbije potvrdu prijave radova za izgradnju solarne elektrane snage 2.450 kW i pratećih objekata u Smederevu, a planirani početak radova je 15. januar.

Radovi će biti izvođeni na katastarskoj parceli 233/48 površine 57.965 kvadrata, a koja se nalazi u privatnoj svojini investitora, navodi se u Rješenju o građevinskoj dozvoli koje je izdato 15. decembra 2025.

Француска

Svijet

Francuska će učestvovati u evropskoj vojnoj misiji na Grenlandu

Na parceli će se graditi solarna fotonaponska elektrana sa baterijskim skladištem električne energije (BESS).

Bruto površina objekta iznosi 29,37 kvadrata, a visina objekta je tri metra.

Predračunska vrijednost za opremu solarne elektrane iznosi 183.400.100 dinara i za opremu BESS-a 27.249.000 i sveukupno iznosi 210.649.100 dinara.

Tagovi:

NIS

solarna elektrana

