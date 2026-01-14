Izvor:
Francuska će učestvovati u evropskoj vojnoj misiji na Grenlandu, objavila je danas francuska vojska.
Berlin je ranije danas objavio da će poslati trupe da učestvuju u "izviđačkoj misiji Grenlanda" od četvrtka do subote sa drugim evropskim zemljama, prenosi Figaro.
Prema pisanju njemačkog Bilda, u početku će biti poslat izviđački odred sa nekoliko pripadnika Bundesvera.
Danska je u utorak najavila značajno pojačanje svoje prisutnosti, a i drugi evropski NATO-partneri bi trebalo da učestvuju. Zvanično, u pitanju su evropske države članice NATO-a koje pojačavaju prisustvo na Grenlandu.
