Danica Ristovski pobjesnila zbog pitanja o razvodu

Premijera filma "Saučesnici", održava se večeras, a pažnju javnosti privukli su Danica i Lazar Ristovski, koji su viđeni na istom mjestu nakon razvoda.

Danica je stigla prva, blistala je u elegantnoj crnoj suknji do poda, uz rukavice i naočare za sunce, a njen stajling izazvao je oduševljenje. Ipak, kada su je mediji upitali o razvodu, njeno raspoloženje se naglo promijenilo.

Zdravlje Evo koje namirnice treba izbjegavati tokom trudnoće

Glumica tumači jednu od upečatljivih uloga, frizerku Slavicu, i tom prilikom otkrila je najprije detalje o filmu.

- Dopalo mi se što mogu da budem dio projekta koji će uticati na čovjekovu svijest, stav, grižu savjesti i odluku šta je ispravno u životu, a šta ne. Pozitivnih likova u filmu skoro i nema, ali ono što je interesantno i što je veliki kvalitet filma je to da publika vidi primarnog krivca zašto je kriv, zbog čega odluči da ne prizna krivicu, a mi junaci filma između sebe to ne znamo, samo znamo svoj dio. Ovo je prije svega priča o ljudskom karakteru i naravi, nečemu što čovek tokom života stiče - rekla je ona između ostalog.

Na pitanje da li se poslije razvoda u potpunosti posvetila sebi, odgovorila je drsko:

- Ja moram vas da pitam, šta se to vas tiče? Šta mislite? Zdravo - rekla je ona i napustila intervju.

Banja Luka Nema naplate parkinga bez skupštinske odluke

Nedugo potom, crvenim tepihom prošetao je i Lazar Ristovski, koji je bio nasmijan sve vrijeme, a ubrzo je stigao i Danicin sin Jovan sa suprugom Ljiljanom, i sjeo je pored majke.