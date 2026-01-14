Logo
Large banner

Najveći ljenjivci rođeni su u ovim znakovima: Ne možete ih natjerati da obave posao

Izvor:

Superžena

14.01.2026

21:51

Komentari:

0
Највећи љењивци рођени су у овим знаковима: Не можете их натјерати да обаве посао

U svakodnevnom životu često primjećujemo ljude koji stalno odgađaju obaveze, izbjegavaju odgovornost ili pronalaze izgovore za stvari koje moraju da urade.

Prema astrologiji, takvo ponašanje ponekad se povezuje s određenim osobinama koje su naglašene kod nekih znakova.

Iako se ljenost može pojaviti kod svakog pojedinca, neki horoskopski znakovi skloniji su pasivnosti i izbjegavanju napora.

Umesto akcije, radije biraju odmor ili čekanje da se stvari same reše. Astrologija tvrdi da se takvi obrasci posebno ističu kod ova tri horoskopska znaka.

Bik

Ljudi rođeni u znaku Bika poznati su po ljubavi prema udobnosti i rutini, što ih često čini lenjivcima. Kada procene da im neka obaveza ne donosi korist ili zadovoljstvo, lako je stavljaju na čekanje. Ne vole da žure ni pritisak, pa radije biraju sporiji tempo, čak i kad to znači odgađanje odgovornosti.

Ako im je prijatno, teško ćete ih motivisati na dodatni trud. Najaktivniji su tek kada su sigurni da će im se uloženi napor isplatiti.

Ribe

Ribe često beže od stvarnosti u svoj svet mašte, zbog čega obaveze znaju da padnu u drugi plan. Ljudi rođeni u ovom znaku teško se nose s pritiskom i zahtevima svakodnevice, pa ih rado izbjegavaju. Umjesto konkretnih zadataka, radije biraju sanjarenje, odmor ili povlačenje.

Često čekaju inspiraciju ili "pravi trenutak" koji nikako da dođe. Zbog toga mogu da djeluju pasivno i nezainteresovano za odgovornosti koje ih okružuju.

Lav

Iako vole da budu u centru pažnje, Lavovi umeju da izbegavaju obaveze koje im nisu dovoljno zanimljive. Ljudi rođeni u ovom znaku teško pronalaze motivaciju za zadatke koji ne hrane njihov ego ili im ne donose priznanje. Ako nešto smatraju dosadnim ili ispod svog nivoa, prepuštaju posao drugima.

Radije će da čekaju da neko drugi preuzme inicijativu nego da se sami angažuju. Njihova lenjost najčešće se vidi upravo u svakodnevnim, rutinskim obavezama, prenosi Superžena.

Podijeli:

Tag:

Horoskop

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Француска ће учествовати у европској војној мисији на Гренланду

Svijet

Francuska će učestvovati u evropskoj vojnoj misiji na Grenlandu

50 min

0
Ђокић: Република Српска за унапређење здравственог система

Republika Srpska

Đokić: Republika Srpska za unapređenje zdravstvenog sistema

53 min

0
НИС започиње изградњу соларне електране

Srbija

NIS započinje izgradnju solarne elektrane

47 min

0
Пентагон спреман да изврши Трампова наређења у вези са Гренландом

Svijet

Pentagon spreman da izvrši Trampova naređenja u vezi sa Grenlandom

54 min

0

Više iz rubrike

Ова два знака рођена су под ''сретном звијездом'': Други могу само да им завиде

Zanimljivosti

Ova dva znaka rođena su pod ''sretnom zvijezdom'': Drugi mogu samo da im zavide

2 h

0
Погађа их и најмања критика: Пазите шта говорите овим знаковима

Zanimljivosti

Pogađa ih i najmanja kritika: Pazite šta govorite ovim znakovima

2 h

0
Само три знака улазе у 8 година среће и обиља

Zanimljivosti

Samo tri znaka ulaze u 8 godina sreće i obilja

6 h

0
Шта значи ако је на Мали Божић сунчано?

Zanimljivosti

Šta znači ako je na Mali Božić sunčano?

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

33

Muškarcu iz BiH sude zbog lažnih kredita: Šteta dva miliona evra

22

24

Ovo mjesto u BiH je večeras najzagađenije: Vazduh izuzetno opasan

22

15

Svi povrijeđeni i porodice žrtava iz noćnog kluba dobijaju po 10.000 franaka

22

13

Tramp: SAD imaju veoma dobre odnose sa Danskom, ali je Grenland strateški važan za SAD

22

09

Majka sina odvela u vrtić, policija ga vratila kući

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner