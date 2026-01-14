Najveći ljenjivci rođeni su u ovim znakovima: Ne možete ih natjerati da obave posao

U svakodnevnom životu često primjećujemo ljude koji stalno odgađaju obaveze, izbjegavaju odgovornost ili pronalaze izgovore za stvari koje moraju da urade.

Prema astrologiji, takvo ponašanje ponekad se povezuje s određenim osobinama koje su naglašene kod nekih znakova.

Iako se ljenost može pojaviti kod svakog pojedinca, neki horoskopski znakovi skloniji su pasivnosti i izbjegavanju napora.

Umesto akcije, radije biraju odmor ili čekanje da se stvari same reše. Astrologija tvrdi da se takvi obrasci posebno ističu kod ova tri horoskopska znaka.

Bik

Ljudi rođeni u znaku Bika poznati su po ljubavi prema udobnosti i rutini, što ih često čini lenjivcima. Kada procene da im neka obaveza ne donosi korist ili zadovoljstvo, lako je stavljaju na čekanje. Ne vole da žure ni pritisak, pa radije biraju sporiji tempo, čak i kad to znači odgađanje odgovornosti.

Ako im je prijatno, teško ćete ih motivisati na dodatni trud. Najaktivniji su tek kada su sigurni da će im se uloženi napor isplatiti.

Ribe

Ribe često beže od stvarnosti u svoj svet mašte, zbog čega obaveze znaju da padnu u drugi plan. Ljudi rođeni u ovom znaku teško se nose s pritiskom i zahtevima svakodnevice, pa ih rado izbjegavaju. Umjesto konkretnih zadataka, radije biraju sanjarenje, odmor ili povlačenje.

Često čekaju inspiraciju ili "pravi trenutak" koji nikako da dođe. Zbog toga mogu da djeluju pasivno i nezainteresovano za odgovornosti koje ih okružuju.

Lav

Iako vole da budu u centru pažnje, Lavovi umeju da izbegavaju obaveze koje im nisu dovoljno zanimljive. Ljudi rođeni u ovom znaku teško pronalaze motivaciju za zadatke koji ne hrane njihov ego ili im ne donose priznanje. Ako nešto smatraju dosadnim ili ispod svog nivoa, prepuštaju posao drugima.

Radije će da čekaju da neko drugi preuzme inicijativu nego da se sami angažuju. Njihova lenjost najčešće se vidi upravo u svakodnevnim, rutinskim obavezama, prenosi Superžena.